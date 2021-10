Frankrijk treedt met droomvoorhoede aan tegen België

Donderdag, 7 oktober 2021 om 19:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:34

De opstellingen voor de halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk zijn bekend. Beide ploegen staan voor het eerst in de zogeheten Final Four van de Nations League. De winnaar neemt het komende zondag op tegen Spanje, dat woensdag met 1-2 te sterk bleek voor Italië. Het duel tussen België en Frankrijk vangt aan om 20.45 uur, wordt gespeeld in het Allianz Stadium in Turijn en staat onder leiding van scheidsrechter Daniel Siebert.

Bij Frankrijk staat de Nations League in het teken van eerherstel, nadat de ploeg van Didier Deschamps tijdens het EK teleurstellend werd uitgeschakeld door Zwitserland in de achtste finales. Ook in de WK-kwalificatie loopt het nog niet met gelijke spelen tegen Bosnië-Herzegovina en Oekraïne. De afwezigheid van N'Golo Kanté, die besmet is met het coronavirus, helpt dan zeker niet mee. Daar tegenover staat wel een gedroomde voorhoede met Karim Benzema, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann.

Woensdag werd bekend dat bondscoach Roberto Martínez tegen Frankrijk niet kan beschikken over Thorgan Hazard. De flankspeler van Borussia Dortmund haakte geblesseerd af en werd tijdens de training vervangen door Arthur Theate, die van het beloftenelftal werd overgeheven. Opvallend genoeg riep Martínez maar vier echte verdedigers op. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jason Denayer maken deel uit van de selectie, waarbij Denayer ook nog eens individueel trainde.

Het duel is een herhaling van de halve finale van het WK 2018, toen Frankrijk met 1-0 te sterk bleek en Kylian Mbappé het bloed onder de nagels van de Belgen vandaan haalde door treiterend de bal bij zich te houden. "Na de wedstrijd in Rusland is er aan beide kanten uitgehaald in de pers", aldus Didier Deschamps tijdens de persconferentie. "Er zijn zaken uit de context getrokken en anders geïnterpreteerd, wat dan weer tot nieuwe uitlatingen heeft geleid. Wat er in Rusland is gebeurd, dateert van drie jaar geleden. Daar verandert deze wedstrijd niets meer aan."

Opstelling België: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, L. Hernández; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernández; Benzema, Griezmann, Mbappé