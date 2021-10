Overname van Newcastle United op handen; Amnesty komt in opstand

Newcastle United verwacht binnen 48 uur in handen te komen van een investeringsfonds van de Saudi-Arabische overheid, zo melden diverse Engelse media. De Premier League buigt zich momenteel over de overname ter waarde van 300 miljoen pond, omgerekend 353 miljoen euro. Amnesty International is fel tegen en roept de Engelse competitie op om de overname te blokkeren.

Al anderhalf jaar is het Saudi-Arabische consortium bezig om Newcastle United over te nemen. Een conflict met beIN Sports lag eraan ten grondslag dat de deal niet afgerond kon worden. De zendergroep uit Qatar heeft de uitzendrechten van de Premier League in het Midden-Oosten in handen, maar werd vier jaar lang geblokkeerd in Saudi-Arabië. Laatstgenoemde land zond de wedstrijden uit de Premier League vervolgens illegaal uit via piratennetwerk BeoutQ. Nu heeft Saudi-Arabië de blokkade voor beIN Sports opgeheven en wordt onderhandeld over een schadevergoeding van meer dan 1 miljard euro.

De Premier League heeft nu bovendien de garantie dat de Saudische staat niet betrokken zal zijn bij de dagelijkse gang van zaken bij Newcastle United. Het investeringsfonds dat de club voor tachtig procent wil overnemen staat onder toezicht van kroonprins Mohammed bin Salman en Amnesty International twijfelt dan ook zeer sterk aan de beloften over overheidsbemoeienis vanuit Saudi-Arabië.

De mensenrechtenorganisatie spoort de Premier League aan om de overname van Newcastle af te wijzen. Amnesty vindt dat de hoogste Engelse competitie rekening moet houden met de 'verschrikkelijke' mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië en roept op om een screening in te voeren voor bestuurders en clubeigenaren, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun relatie tot mensenrechten.

Sacha Deshmukh, topman van de Britse afdeling van Amnesty, laat aan the Guardian weten dat de deal 'een duidelijke poging van de Saudische autoriteiten is om hun afschuwelijke geschiedenis met betrekking tot mensenrechten sportief wit te wassen met de glamour van het topvoetbal.' Deshmukh wijst onder meer op de gebeurtenissen rond de journalist Jamal Khashoggi, die in 2018 werd vermoord door een Saudisch moordcommando, hetgeen erkend is door de Saudische kroonprins. "In plaats van degenen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen toe te laten tot het Engels voetbal omdat ze veel geld hebben, stellen wij voor om voortaan eigenaren en bestuurders te toetsen op mensenrechtenkwesties."