Dit is de reden achter de pleister op de neus van Gernot Trauner

Donderdag, 7 oktober 2021 om 14:26 • Mart Oude Nijeweeme

Gernot Trauner heeft eindelijk antwoord gegeven op de vraag waarom hij altijd een pleister over zijn neus draagt. De verdediger begon er al mee in zijn tijd bij zijn voormalig werkgever SV Ried, zo vertelt hij in het magazine Hand in Hand van supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Volgens Trauner helpt de pleister bij de ademhaling en zal hij er ook nooit meer vanaf zien.

"Ik ben met de pleister begonnen toen ik nog bij SV Ried speelde", vertelt de mandekker in gesprek met het supportersblad. "Ik was een keer wat ziekjes en kon slecht door mijn neus ademen. Onze fysio kwam toen met het idee van de pleister. Het werkte, wonderwel. Sindsdien doe ik het bij iedere wedstrijd. Misschien is het wel iets van bijgeloof." Trauner benadrukt dat hij de pleister niet nodig heeft om goed te kunnen spelen. "Ik voel me er gewoon prettig bij."

De verdediger maakt indruk sinds zijn komst naar Rotterdam-zuid en kreeg van zijn ploeggenoten al de bijnaam Kale Kletser. "Hij vliegt echt overal in met die kop van hem", lichtte Bryan Linssen in augustus de bijnaam voor zijn ploeggenoot toe bij ESPN. "Die beukt alles weg. Voetballend is hij zó rustig. Dit is echt een topverdediger. Echt top. Als je hem duels aan ziet gaan, dat gaat keihard. Het is wel lekker dat je iemand als hem achterin hebt staan."

Trauner weet niet goed wat hij met die bijnaam aan moet, vertelt hij in het magazine. "Haha, ik weet niet of ik daar trots op moet zijn", aldus de Oostenrijker. "Ik geloof dat het ook door de supporters was bedacht. Het is wel grappig. Het betekent zoiets als fair fighter. Ik probeer altijd eerlijk te spelen. Ik wil zo min mogelijk kaarten krijgen, want daar help ik het team niet mee. Maar ik schuw de duels niet."