Van Hanegem: ‘Nu doet hij weer hetzelfde, doe nou gewoon normaal!’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Willem van Hanegem raadt Noa Lang met klem aan om vooral 'normaal' te doen. De oud-middenvelder ziet de potentie van de aanvaller van Club Brugge, maar vreest dat hij zichzelf tekort zal doen door zich bezig te houden met randzaken.

Van Hanegem volgt Lang al langer. "Toen ik hem zag spelen bij Ajax zag ik wel dat hij kwaliteit heeft", aldus de oud-international tegenover ESPN. "Daarna ging hij naar Club Brugge en zag je dat hij nog beter en beter en beter werd. Maar dan zie ik hem van de week weer en dan denk ik: waarom doe je dat nou weer?", doelt Van Hanegem op het provocerende gedrag van Lang in de wedstrijd tegen Anderlecht. De linksbuiten ging hoofd tegen hoofd staan met Wesley Hoedt en haalde met gebaren richting de tribunes de woede op de hals van het thuispubliek.

"Hij heeft vorig jaar al een hoop gekke dingen gedaan, lopen schreeuwen daar op dat veld", memoreert Van Hanegem, die in dezen doelt op het antisemitische lied dat Lang zong bij het kampioensfeest van Club Brugge. "En nu doet hij precies hetzelfde weer. Tegen die mensen allemaal schelden en heel raar doen. Doe nou gewoon normaal. Laat zien dat je heel goed kan voetballen, dat je nóg beter kan voetballen. Maar ga nou niet dingen roepen en hele rare dingen doen tegen die spelers. Dan denk ik: laat gaan, man! Kom op, speel ze ondersteboven! Die kwaliteiten bezit je. Nee, dan is hij weer in staat om zichzelf er weer uit te spelen, terwijl hij heel veel kwaliteiten bezit."

Lang meldde zich deze week voor het eerst in zijn loopbaan bij Oranje. "Wat de bondscoach in de persconferentie duidelijk maakte, heeft hij mij ook duidelijk gemaakt. Dat ik die provocerende dingen niet moet doen", aldus Lang. "Het is ook een beetje wie ik ben, het zou saai zijn als iedereen hetzelfde is. Dat waardeert Van Gaal ook. Maar het moet wel op de goede manier zijn. Uiteindelijk zit ik toch bij het Nederlands elftal, dus ik zal ook wel dingen goed doen."