Fabrizio Romano komt met goed nieuws voor Jeroen Zoet

Donderdag, 7 oktober 2021 om 13:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

Sergio Romero staat op het punt om zijn carrière te vervolgen bij Venezia, weet Fabrizio Romano. De Argentijnse doelman komt transfervrij over van Manchester United en moet in Italië de concurrentiestrijd aangaan met voormalig Eredivisionist Niki Mäenpää, die momenteel als eerste keus geldt onder de lat bij de promovendus. Venezia schudt daarmee Spezia, dat eveneens geïnteresseerd was in de diensten van Romero, van zich af. Voor Romero betekent het een terugkeer in de Serie A, nadat hij eerder bij Sampdoria onder contract stond.

De doelman werd door Sampdoria in 2015 verkocht aan Manchester United, nadat hij tussentijds was uitgeleend aan AS Monaco. Zowel in Frankrijk als in Engeland wist hij echter niet uit te groeien tot vaste waarde. Romero gold in zijn carrière alleen bij AZ en Sampdoria als nummer één doelman. Het contract van de goalie liep afgelopen zomer af bij United, waardoor Venezia hem transfervrij kan oppikken. Ook het Spezia van Jeroen Zoet zat achter de handtekening van de Argentijn aan, maar moet zijn meerdere erkennen in Venezia.

Bij Venezia krijgt Romero met verschillende spelers te maken met een verleden in de Eredivisie. Deze zomer trokken Ridgeciano Haps en Tyronne Ebuehi naar de Italiaanse stad, terwijl Mäenpää en Dennis Johnsen aan hun tweede seizoen bezig zijn. Haps wacht nog altijd op zijn officiële debuut, Ebuehi wisselt basisplaatsen af met invalbeurten. Johnsen kan wel rekenen op het volledige vertrouwen van trainer Paolo Zanetti, net als Mäenpää.