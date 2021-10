Ritsu Doan brengt op Instagram slecht nieuws aan PSV-fans

Donderdag, 7 oktober 2021 om 12:53 • Jeroen van Poppel

Ritsu Doan is geblesseerd geraakt op de training bij het Japanse nationale elftal, zo meldt de 23-jarige aanvaller van PSV op zijn Instagram-account. Doan heeft besloten om de komende interlands te laten schieten.

"Wegens een blessure verlaat ik het Japanse nationale team", schrijft Doan op Instagram. "Ik baal van mezelf omdat ik geblesseerd ben geraakt voor een belangrijke wedstrijd. Ik geloof in mijn teamgenoten en ik zal me vanaf nu voorbereiden op de volgende periode met het nationale team." Doan heeft 21 interlands op zijn naam staan, waarin hij 3 keer scoorde.

Doan meldde zich deze week bij Japan om zich voor te bereiden op twee wedstrijden in de WK-kwalificatiereeks. Het land speelt komende week tegen Saoedi-Arabië en Australië. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van Doan is en of hij over een week weer inzetbaar is voor PSV. De Eindhovenaren spelen op zaterdag 16 oktober een thuisduel in de Eredivisie met PEC Zwolle.

De afgelopen vier wedstrijden stond Doan bij PSV in het basiselftal van Roger Schmidt. Dat hing samen met de spierblessure van Noni Madueke. Tegenover het slechte nieuws van Doan staat voor PSV dat Madueke woensdag zijn rentree maakte in een besloten oefenduel met TOP Oss (0-0). De Engelsman speelde iets meer dan een uur mee.