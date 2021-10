Arsenal begroet Jack Wilshere na drie jaar weer op trainingsveld

Donderdag, 7 oktober 2021 om 12:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:23

Jack Wilshere is terug in London Colney om mee te trainen met Arsenal, zo melden the Gunners op hun website. De 29-jarige middenvelder zit al sinds 1 juli zonder club en heeft toestemming van Mikel Arteta om bij Arsenal zijn conditie op peil te houden. Daarnaast is Wilshere van plan om zijn trainerspapieren te halen.

"We helpen Jack om zich voor te bereiden op zijn volgende fase, fysiek en mentaal", legt Arsenal-manager Arteta uit. "Hij wil de trainersopleiding doen en we zijn bereid om hem daarbij te helpen. Dat is eigenlijk het idee en meer is het niet. Hij zal soms met ons trainen, we proberen hem fit te krijgen. Hij kan zijn ervaringen overbrengen op onze jonge spelers. Ik denk dat het goed is om hem in de buurt te hebben."

Hey, @JackWilshere ????



We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2021

Het is Wilshere na zijn transfervrije vertrek bij Bournemouth afgelopen zomer niet gelukt om een nieuwe club te vinden, en dat steekt hem. "Mijn kinderen komen op een leeftijd dat ze het begrijpen", zei de 34-voudig Engels international in augustus tegen The Athletic. "Vooral Archie, die negen is. Hij houdt van voetbal en weet er alles van. Het is moeilijk om het aan hem uit te leggen. Hij kwam laatst naar me toe en vroeg: 'Hoe komt het dat niemand je wil?' Ik weet het niet. Maar hoe leg ik dat aan hem uit?"

Wilshere brak in 2008 op zestienjarige leeftijd door bij Arsenal en stond te boek als een enorm talent. Vanwege meerdere zware enkelblessures kwam de middenvelder nooit volledig tot wasdom, al speelde hij uiteindelijk 198 wedstrijden voor Arsenal. Pas in 2018 verliet hij de club om te gaan spelen voor stadgenoot West Ham United. Daar werd hij opnieuw geplaagd door langdurig blessureleed en in de zomer van 2020 vertrok hij transfervrij. Hij zat toen een half jaar zonder club en werd op 1 januari dit jaar ingelijfd door Bournemouth, waarvoor hij achttien keer uitkwam afgelopen seizoen.