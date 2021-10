Besluit burgemeester Sittard betekent bijzonder slecht nieuws voor PSV

Donderdag, 7 oktober 2021 om 10:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

De burgemeester van Sittard heeft het verzoek van PSV om de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard later te spelen van tafel geveegd, weet het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren, die donderdag 4 november op bezoek gaan bij AS Monaco in de Europa League, hadden het verzoek ingediend om zondagavond 7 november om 20.00 uur aan te treden tegen Fortuna, maar daar gaat de burgemeester niet mee akkoord en dus blijft het duel staan op de oorspronkelijke tijd: 14.30 uur.

PSV speelt op donderdag 4 november bij Monaco en treedt drie dagen later aan tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie. Om meer rust te creëren legde PSV de wens neer om het duel met de Limburgers vijfenhalf uur later te laten beginnen. PSV mag dergelijk verzoeken indienen bij de KNVB omdat het net als alle andere Europees spelende clubs geld stort in een zogeheten solidariteitspot waaruit andere Eredivisieclubs meedelen. De burgemeester van Sittard, die verantwoordelijk is als het over openbare orde en veiligheid gaat, gaat echter niet mee in het verzoek.

De beslissing zal in Eindhoven hoogstwaarschijnlijk met chagrijn zijn ontvangen, daar uit onderzoek van het Eindhovens Dagblad is gebleken dat de ploeg van Roger Schmidt bij minder rust meer punten morst in de Eredivisie. Het regionale dagblad concludeert dat PSV in de afgelopen tien jaar na een wedstrijd in de B-divisie van de UEFA bijna elk seizoen slechter presteert dan gemiddeld. De huidige nummer twee van de Eredivisie pakte na 45 duels in het hoofdtoernooi van de Europa League gemiddeld 1,87 punt per competitieduel, terwijl het gemiddelde in die seizoenen uitkwam op 2,08 punt per wedstrijd.

Het besluit van de burgemeester van Sittard zal bij de supporters van PSV ongetwijfeld op meer steun kunnen rekenen, daar avondwedstrijden nog altijd op weinig sympathie kunnen rekenen onder supporters. Zo protesteerden fans van de Eindhovense club afgelopen zondag nog tegen het aanvangstijdstip van 20.00 uur. Tegen Sparta Rotterdam bleef de harde kern uit protest de eerste twintig minuten stil. Ook werden spandoeken getoond met de tekst 'Againts football on sunday at 20.00'. Een aantal fans bleef zelfs weg uit onvrede over het late aanvangstijdstip.