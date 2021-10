Gavi (17) schrijft geschiedenis bij Spanje: ‘Dit is absoluut niet normaal’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 09:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:52

Luis Enrique genoot dinsdagavond in het Nations League-duel met Italié (1-2 winst) met volle teugen van de verrichtingen van Gavi voor Spanje. De middenvelder groeide met 17 jaar en 62 dagen uit tot de jongste A-international ooit van het Zuid-Europese land. Er was de voorbije dagen de nodige kritiek op de keuze van Luis Enrique om de tiener na zeven duels voor Barcelona reeds te selecteren, maar daar had de bondscoach maling aan.

Luis Enrique liet zelfs Gavi aan het startsignaal verschijnen in Milaan en liet hem tot minuut 84 staan, toen Sergi Roberto zijn vervanger was. “Heb ik gezegd dat hij basiskracht zou zijn? Dat kan ik mij niet herinneren. Hij speelt alsof hij op een schoolpleintje of in zijn achtertuin aan het voetballen is. Het is een genoegen om over een speler met deze kwaliteiten en persoonlijkheid te beschikken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vertelde hem dat hij van het begin tot het eind druk moest zetten op Marco Verratti”, vervolgde Luis Enrique in gesprek met Italiaanse media. “Daar genoot hij van. Zien jullie hoe goed deze jongens zijn in Spanje? Het is niet normaal dat een debutant zoveel karakter toont en zoveel zelfvertrouwen heeft bij zijn debuut. Absoluut niet normaal. Hij zal de toekomst van Spanje zijn en ik denk ook het heden.”

De kranten in Spanje zijn lovend over het eerste optreden van Gavi namens la seleccion española. “Geweldig debuut”, benadrukt AS. “Gavi had meer weg van een veteraan dan van de jongste speler ooit in het nationale elftal. Zowel defensief als offensief liet hij een goede indruk achter.” Marca zag hoe Gavi zich niet liet beïnvloeden door alles wat over hem gezegd was. “Hij was niet nerveus vanwege zijn debuut en ook niet vanwege alles wat over hem gezegd is.”

“Hij werkt defensief heel hard om de controle op het middenveld te behouden en tegenaanvallen van Italië te voorkomen. Het duurde even voordat Gavi meer betrokken werd in de opbouw, maar vanaf dat moment doorbrak hij linies en bewees hij dat hij veel talent heeft. Hij is niet schuw aan de bal. Geweldige wedstrijd”, benadrukte de meest verkochte sportkrant van Spanje.

"Waar kom jij vandaan?”, luidt de kop boven een speciaal aan Gavi gewijde analyse. "Gavi, ben je echt pas zeventien jaar oud? Luis Enrique werd bekritiseerd omdat hij Gavi had opgeroepen en andere ervaren spelers uit zijn selectie had gelaten. Niet alleen riep de bondscoach het wonderkind van Barcelona op, hij liet hem ook officieel debuteren. Een buitengewone vertoning van de jongeling tegen Italië. Ondanks zijn jonge leeftijd aarzelde Gavi niet om de hele wedstrijd om de bal te vragen.”