Mancini snapt niks van Italiaanse fans: ‘Het maakte ons van streek’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 08:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:35

Roberto Mancini is teleurgesteld over het gedrag van een deel van het publiek dinsdagavond bij het verloren Nations League-duel met Spanje (1-2). Supporters van AC Milan waren in groten getale aanwezig bij de wedstrijd in het San Siro en jouwden Gianluigi Donnarumma de hele wedstrijd uit. De fans hebben de 22-jarige doelman nog altijd niet zijn transfervrije overstap van AC Milan naar Paris Saint-Germain vergeven.

“Het maakte ons van streek, want het was een wedstrijd van het nationale elftal, geen clubwedstrijd”, aldus Mancini. “Die fans hadden hun grieven voor één wedstrijd opzij kunnen zetten. Als Italië speelt, gaat dat toch boven alles?” Een dag voor de wedstrijd in de thuishaven van AC Milan had de harde kern van de club al een spandoek getoond waarop te lezen was dat Donnarumma wat hen betreft niet meer welkom is in Milaan. Woensdag was buiten het stadion eenzelfde soort spandoek te zien.

L’arrivo di donnarumma sotto la sud, volume al massimo amici pic.twitter.com/AZamTSTxxU — simo ?? (@simostwt) October 6, 2021

“Misschien hadden de fans dit kunnen bewaren voor bij een confrontatie tussen PSG en AC Milan? Natuurlijk was dit teleurstellend voor ons”, benadrukte de bondscoach van de Europees kampioen na afloop van de nederlaag. “Italië moet boven alles staan. Dit was geen wedstrijd van een club. Natuurlijk vond Donnarumma dit niet leuk, niemand van ons. Maar Gigio ging er goed mee om.”

Mancini wist dat er vroeg of laat een einde zou komen aan de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van het Italiaanse team, maar de manier waarop zijn ploeg verloor van Spanje deed pijn. “We hadden natuurlijk de wedstrijd met elf man moeten uitspelen”, doelde hij op de rode kaart van Leonardo Bonucci, die vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg wegens een elleboogstoot. “Er is een fout gemaakt die je op dit niveau niet moet maken. Het incident heeft grote invloed gehad op het wedstrijdverloop.”

In de finale neemt Spanje het zondag op tegen Frankrijk of België. Die landen staan donderdag in Turijn tegenover elkaar. De aftrap is om 20.45 uur. De Spanjaarden hadden de zege vooral te danken aan Ferran Torres, die al voor rust beide doelpunten voor zijn rekening nam. Italië slaagde er, ondanks de ondertalsituatie, toch in om via Lorenzo Pellegrini in de slotfase nog een aansluitingstreffer te maken.