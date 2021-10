Mitchel Bakker: ‘Geweldig als we in Oranje met zijn drieën kunnen spelen’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 08:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:35

Mitchel Bakker vindt het niet meer dan terecht dat Noa Lang deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Letland en Gibraltar. De linkerverdediger, sinds afgelopen zomer uitkomend voor Bayer Leverkusen, was jarenlang in de jeugd bij Ajax het maatje van de aanvaller, die zich dankzij zijn goede spel bij Club Brugge in de kijker speelde bij bondscoach Louis van Gaal.

“Hoe hij voetbalt, hoe hij zich manifesteert bij Club Brugge. Hij blinkt wekelijks uit. Bakker gunt Lang niet alleen een plek in het Nederlands elftal. “Hij hoort daar gewoon”, benadrukt de linksback woensdag in De Telegraaf. “Noa wint individuele prijzen en werd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League nog verkozen tot Man of the Match.”

“Hij is een sensatie.” Net als Lang brak ook Bakker nét niet door in Amsterdam. “Daarna hebben we beiden een andere weg moeten bewandelen”, doelt de verdediger zelf op zijn transfer naar Paris Saint-Germain. In de zomer maakte hij de overstap naar de Bundesliga. “Zijn weg gaat nu net wat sneller, maar ik ben in Leverkusen ook goed bezig. Bij de één gaat het wat sneller dan bij de ander.”

De droom om samen in Oranje te spelen is niet verdwenen. “We hadden aan de linkerkant altijd wel een goede connectie in het veld, samen met Ryan (Gravenberch, red.). We konden elkaar bij de A’tjes en Jong Ajax echt goed vinden. Het zou geweldig zijn als we in Oranje met zijn drieën aan één kant kunnen spelen.”

Bakker, 21 jaar, speelde voor diverse vertegenwoordigende elftallen van Nederland, maar een oproep voor het grote Oranje is vooralsnog uitgebleven. Hij kwam vorig seizoen tot veertig duels voor PSG en maakte vervolgens voor een minimale transfersom van zeven miljoen euro de overstap naar Leverkusen. Hij speelde tot dusver zeven officiële duels voor de Duitsers.