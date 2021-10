Ajax wordt voor duivels dilemma geplaatst: ‘Hij is er niet klaar voor’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 22:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:52

Ajax moet zich de komende tijd oriënteren op wie de eerste doelman moet worden nu Maarten Stekelenburg een heupoperatie moet ondergaan en uitgekeept lijkt. Erik ten Hag heeft de beschikking over momenteel nog eerste doelman Remko Pasveer, de relatief onervaren Jay Gorter en ook nog voormalig eerste keus André Onana, wiens schorsing in november ten einde loopt. Het aantrekken van een nieuwe doelman is ook een optie.

Joop Hiele verwacht dat Ajax deze keer een doelman in het buitenland zal zoeken, nadat directeur voetbalzaken Marc Overmars in de zomer ervoor koos om Pasveer en Gorter aan te trekken. “In Nederland loopt nu geen eerste keeper rond voor Ajax, dus ik denk dat ze in het buitenland gaan scouten. Ik durf niet te zeggen wie ze zouden moeten kopen”, vertelt de oud-doelman in gesprek met de NOS. “Jasper Cillessen? Laat die eerst maar weer helemaal fit worden en minuten maken bij Valencia.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zijn scoutingsapparaat een goede keeper zal vinden.” Volgens Hiele is Pasveer een goede Eredivisie-keeper. In de Eredivisie heeft hij het hoogste reddingspercentage van alle doelmannen. “Maar hij mist het Champions League-niveau…” Sander Westerveld sluit zich aan bij Hiele, ook voor hem is Pasveer niet de ideale keeper voor Ajax. “Als ze er niet uitkomen met Onana dan zou ik in de transferperiode op zoek gaan naar een nieuwe keeper”, adviseert de voormalig Oranje-international.

Sportief gezien lijkt de keuze om Onana weer tot eerste doelman te bombarderen logisch, maar de contractperikelen na de dopingaffaire spelen ook een rol. “Ik zou hem niet eens meer op de club toelaten. Door hem alleen zit Ajax in de problemen. Hij had een jaar bij moeten tekenen met een gelimiteerde transfersom erin als goedmakertje voor zijn fout in het hele dopingschandaal”, oordeelt Westerveld.

Ten Hag benadrukte eerder dit seizoen dat Gorter, 21 jaar, nog een aantal stappen moet maken om in de pikorde eerder aan de beurt te komen dan Pasveer. “Gorter heeft het natuurlijk heel goed gedaan vorig seizoen bij Go Ahead Eagles, maar de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar Ajax is echt heel groot”, zegt Hiele. “Je zag het vorig seizoen ook met Kjell Scherpen. Die deed het heel goed bij FC Emmen, maar kwam uiteindelijk ook tekort voor Ajax.” Ook Westerveld is duidelijk over Gorter. “Hij is er nog niet klaar voor.”