‘Een waarzegger heeft het allemaal voorspeld, toen Noa Lang vijf jaar was’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 06:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:30

Spelen voor het Nederlands elftal is altijd de grote droom van Noa Lang geweest. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge hoopt, indien hij speeltijd krijgt van bondscoach Louis van Gaal in de komende interlands tegen Letland en Gibraltar, een onuitwisbare indruk achter te laten. Volgens vader Jeffrey Lang stond het allemaal in de sterren geschreven. “Een waarzegger heeft het allemaal voorspeld, toen Noa vijf jaar oud was. Ook dit over Oranje. Als het allemaal uitkomt, wat er in die brief van de waarzegger staat, dan gaan er nog mooie dingen gebeuren.”

Nourdin Boukhari is ervan overtuigd dat Lang bij Oranje op zijn plaats is. De oud-voetballer had in het verleden een relatie met de moeder van Lang. “Zo’n type speler met creativiteit en het vermogen om een mannetje uit te spelen kan het Nederlands elftal heel goed gebruiken”, verzekert Boukhari woensdag in gesprek met De Telegraaf. “Ik denk dat hij heel geschikt is tegen verdedigende tegenstanders als Letland en Gibraltar, dus ik reken er wel een beetje op dat hij speeltijd krijgt.”

“In Oranje spelen is altijd zijn grote droom geweest. Ik heb hem veel meegenomen naar interlands en dat vond hij altijd geweldig”, aldus Boukhari. Gery Vink had als jeugdtrainer bij Ajax een sterke band met Lang. “Je hebt talenten en je hebt natuurtalenten en Noa is van de tweede categorie. Hij speelt heel intuïtief en is daarmee heel onvoorspelbaar voor de tegenstander. Noa is een buitenspeler die nog echt een man kan uitspelen, scoort gemakkelijk en heeft ook het loopvermogen dat nodig is in het moderne voetbal.”

De stap naar België is goed voor Lang geweest, denkt Vink. „Hij had zeker de kwaliteiten om ook bij Ajax te slagen, maar daar zat hij achter Tadic. Dat is een onmogelijk te winnen strijd. Bij Club Brugge heeft hij een vrije rol op links en dat is hem op het lijf geschreven.” Boukhari en Lang hebben samen veel gevoetbald. “Ik nam Noa ook wel mee naar pleintjes en naar zaalvoetbalwedstrijden. Dat heeft hem ook geholpen bij het ontwikkelen van zijn techniek. Daar heeft hij de panna’s en de akka’s wel geleerd”, vertelt hij lachend.