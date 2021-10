Premier League-sterspeler gearresteerd op verdenking van aanranding

Donderdag, 7 oktober 2021 om 00:17 • Laatste update: 00:21

Yves Bissouma is in de nacht van dinsdag op woensdag gearresteerd buiten een nachtclub in Brighton. Een video van de arrestatie wordt woensdagavond op sociale media gedeeld. Officieel is niet bekend waar hij van wordt verdacht, maar The Times meldt dat een speler van Brighton & Hove Albion vanwege aanranding is gearresteerd. Diens naam kan vanwege juridische redenen niet worden genoemd in de Engelse pers.

De politie van Sussex bevestigt alleen dat een man van in de twintig is gearresteerd, samen met een veertiger. Officieel is dus niet bevestigd dat het gaat om Bissouma, maar op de video lijkt hij degene die wordt gearresteerd. Hij draagt hetzelfde shirt als recentelijk in een foto op Instagram. The Sun concludeert dat het inderdaad Bissouma was die is gearresteerd. De 25-jarige sterspeler van Brighton, in de zomer in verband gebracht met Liverpool, Manchester United en Arsenal, was met een vriend in de stad werd in handboeien meegenomen door twee politieagenten.

Volgens ooggetuigen waren de twee, die woensdag hebben doorgebracht op het politiebureau, al een paar uur in de populaire nachtclub The Arch voordat een vermeend incident zich voordeed rond 01.30 uur. "Brighton & Hove Albion is op de hoogte van het feit dat een van zijn spelers de politie assisteert in het onderzoek naar een vermeende daad", aldus een statement van Brighton, waarin verder wordt verwezen naar het juridische proces. The Arch wil niet reageren. Bissouma kwam in de zomer van 2018 voor circa zeventien miljoen euro over van Lille en is een sleutelspeler bij de huidige nummer zes van Engeland.