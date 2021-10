Fraaie omhaal vormt kers op de taart tijdens dikke overwinning van Marokko

Woensdag, 6 oktober 2021 om 23:00 • Dominic Mostert

Marokko heeft woensdagavond een overtuigende overwinning geboekt op Guinee-Bissau in de Afrikaanse kwalificatiecyclus voor het WK. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won met 5-0 en zette daarmee een nieuwe stap richting de groepswinst. Marokko staat na twee wedstrijden bovenaan in de groep met zes punten. De groepswinnaar gaat door naar de laatste ronde, waarin in een tweeluik met een andere groepswinnaar wordt gestreden om een WK-ticket.

De wedstrijd stond op losse schroeven, omdat de selectie Guinee-Bissau een voedselvergiftiging opliep. De voetbalbond van Guinee-Bissau meldde dat alle 25 selectiespelers én enkele stafleden waren opgenomen in een ziekenhuis in Rabat, nadat zij in de nacht van dinsdag op woensdag last kregen van diarree en moesten overgeven. De wedstrijd ging desondanks door en na 33 minuten opende Achraf Hakimi de score voor Marokko. De rechtsback kreeg de bal op de zestienmeterlijn voor de voeten nadat Guinee-Bissau probeerde een corner weg te werken en schoot hard raak in de linkerhoek.

In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Marokko een strafschop na een onhandige overtreding van Bura op Ryan Mmaee. De daaropvolgende strafschop werd door Watford-middenvelder Imran Louza met succes in de linkerhoek gemikt. Enkele minuten na de pauze breidde Marokko de marge uit: Ilias Chair verschafte zichzelf buiten het strafschopgebied de ruimte voor een fraai schot in de verre rechterhoek. Na ruim een uur werd het 4-0, door een wonderschone halve omhaal van Ayoub El Kaabi na een voorzet van Adam Masina. Invaller Munir El Haddadi bepaalde acht minuten voor tijd de eindstand op 5-0 toen hij in een één-op-één-situatie met keeper Jonas Mendes niet faalde. Het is de grootste overwinning sinds de 6-0 zege op Mali in september 2017.

Voormalig Eredivisionist Sofyan Amrabat had een basisplaats, terwijl AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal en NEC-verdediger Souffian El Karouani op de bank bleven. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui werden door bondscoach Halilhodzic buiten de selectie gelaten. Hij vindt dat Ziyech te weinig discipline en strijd toonde in het shirt van Marokko, terwijl Mazraoui er vanwege een eerder incident niet goed op staat bij de bondscoach."Hij zei dat hij geblesseerd was, maar de medische staf vertelde me gewoon dat hij fit was. Dat soort gedrag kan ik niet tolereren", zei Halilhodzic eind vorige maand.