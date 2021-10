Spanje beëindigt drie historische reeksen Italië en is finalist

Woensdag, 6 oktober 2021 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:29

Spanje heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Nations League. In Milaan nam de ploeg van bondscoach Luis Enrique het op tegen Italië, dat met 1-2 verslagen werd. Daarmee kwam er voor de Italianen een einde aan de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden. Het was tevens pas de vierde keer in de geschiedenis dat gli Azzurri een officiële thuiswedstrijd verloren; de laatste nederlaag in eigen land werd in 1999 tegen Denemarken geleden (2-3). Het was zelfs de eerste keer sinds 1925 dat de Italianen een wedstrijd in het San Siro verloren. Zondag speelt la Roja in hetzelfde stadion de finale tegen de winnaar van het duel tussen België en Frankrijk.

In de herhaling van de halve finale van het zomerse EK ontbraken de geblesseerde aanvallers Ciro Immobile, Andrea Belotti, Gerard Moreno en Álvaro Morata. Bij de bezoekers was de opvallendste naam in de basiself Gavi, die met 17 jaar en 62 dagen Ángel Zubieta afloste als jongste international ooit van Spanje. Het eerste gevaar van de wedstrijd werd gesticht door de Italianen. Na balverlies op eigen helft van Gavi belandde de bal via enkele schakels bij Federico Chiesa, die vervolgens de benedenhoek zocht maar stuitte op doelman Unai Simón.

De Spaanse wervelwind op voorsprong in Milaan ??? Oyarzabal bedient Ferran Torres voor de perfecte 1-0 ?#ZiggoSport #NationsLeague #ITAESP pic.twitter.com/KDDZkM78pQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 6, 2021

Na een uitstekende openingsfase van Italië was Spanje na dertien speelminuten voor het eerst aan zet. Dankzij een steekpass van Marcos Alonso en een teruglegbal op maat van Pablo Sarabia kreeg Mikel Oyarzabal een uitstekende schietkans, maar zijn doelpoging smoorde in de kiem. Vier minuten later waren de Spanjaarden wel trefzeker. Oyarzabal stoomde op aan de linkerkant van het veld en bezorgde een fraaie voorzet bij Ferran Torres, die in alle vrijheid met de binnenkant op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. In de negentiende minuut kwam Spanje zelfs dicht bij de 0-2. Vanaf de rand van de zestien vuurde Alonso een op het oog houdbaar schot af richting Gianluigi Donnarumma, die de bal echter door zijn vingers liet glippen maar gered werd door de paal. Leonardo Bonucci ruimde vervolgens ternauwernood op voordat Koke uit de rebound kon binnentikken.

Voordat het noodlot zou toeslaan, kwam Bernardeschi in de 35ste minuut nog met een venijnig schot in de korte hoek. Simón reageerde alert op de inzet en tikte de bal via de paal naast. Een minuut later had Lorenzo Insigne ter hoogte van de penaltystip de 1-1 moeten aantekenen na een pass van Emerson; de spits van Napoli werkte de bal echter rakelings naast. Ruim vijf minuten voor het rustsignaal kwam Italië met tien man te staan. Op Italiaanse helft plantte Leonardo Bonucci zijn elleboog in de nek van Sergio Busquets, en dat was voor arbiter Sergey Karasev reden genoeg om de centrumverdediger zijn tweede gele prent te tonen.

Op slag van het rustsignaal profiteerde Spanje maximaal van de overtalsituatie. Wederom liep de aanval over de linkerflank en kreeg Oyarzabal de ruimte om een perfecte voorzet te bezorgen bij Torres. De ‘valse nummer 9’ knikte van dichtbij diagonaal binnen: 0-2. In het tweede bedrijf probeerde Italië een doorbraak te forceren, al slaagden de Spanjaarden erin ieder gevaar af te wenden. Zelf kreeg de ploeg van Enrique halverwege de tweede helft een grote kans op een nieuwe treffer. Yéremi Pino, die als invaller debuteerde en Torres had afgelost, bezorgde een afgemeten voorzet bij Oyarzabal. De aanvaller van Real Sociedad knikte van dichtbij vervolgens rakelings naast de linkerpaal.

Oeh, het wordt toch nog spannend! ?? Lorenzo Pellegrini krijgt de bal van Federico Chiesa en kan zo binnenlopen voor de 1-2 ?#ZiggoSport #NationsLeague #ITASPA pic.twitter.com/lqmZxbCEP3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 6, 2021

In de 78ste minuut ontsnapte Italië opnieuw. Pino bediende ditmaal Alonso, die veel ruimte kreeg maar er niet in slaagde Donnarumma te verschalken. Uit de rebound kreeg ook ook Bryan Gil het leer niet tegen de touwen. Het thuisland vond tegen de verhoudingen en verwachtingen in toch nog de aansluitingstreffer. Na een fout van Pau Torres brak Federico Chiesa door de Spaanse verdediging. Vanaf de middellijn sprintte de aanvaller van Juventus richting het vijandige doel en legde hij de bal af op Pellegrini, die voor een leeg doel kon intikken: 1-2. De spanning steeg in de resterende tien minuten, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.