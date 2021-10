Roddelpraat: Vertessen stuurt pikante foto‘s en dringt aan op naaktfoto’s

Donderdag, 7 oktober 2021 om 09:03 • Laatste update: 09:47

Op sociale media zijn foto's opgedoken die Yorbe Vertessen naar een vrouw zou hebben gestuurd via Snapchat. In de gesprekken probeert de twintigjarige aanvaller van PSV de vrouw ertoe te bewegen naaktfoto's van zichzelf te sturen, ook nadat ze weigert daaraan mee te werken. De foto's en conversaties zijn door Roddelpraat naar buiten gebracht.

Het boulevardplatform kreeg een tip van een kijker, die via Tinder was gematcht met Vertessen. Hij stuurde halfnaakte foto's van zichzelf met verzoekjes aan de dame om foto's van haar billen te sturen. "Krijg ik niet één spiegelfotootje?", "mag ik je billen niet zien?" en "aub", zo klinkt het, met emoji's. "Na drie afwijzingen ontvangt de beste dame de zoveelste halfnaakte foto, maar dit keer een foto waarop zijn hele lichaam te zien is", schrijft Roddelpraat.

De betreffende dame heeft het contact met Vertessen inmiddels via ieder platform afgebroken. Ze hoorde later dat vriendinnen soortgelijke ervaringen hadden met de Belg. "Hier zijn geen harde bewijzen van, maar dit soort ranzige praktijken zijn op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen", aldus Roddelpraat. Voor zover bekend gaat het niet om een minderjarige vrouw. Er is geen aanleiding om te denken dat Vertessen onwettig heeft gehandeld.