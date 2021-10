Luis Enrique verrast en maakt van Gavi jongste international ooit van Spanje

Woensdag, 6 oktober 2021 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:56

Gavi maakt woensdagavond zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje. De middenvelder van Barcelona, in augustus zeventien jaar geworden, heeft een basisplaats in de wedstrijd tegen Italië in de halve finale van de Nations League. Hij breekt een stokoud record en wordt de jongste international aller tijden van la Furia Roja. Het duel begint om 20.45 uur in Milaan.

Gavi werd vorige week verrassenderwijs opgeroepen voor Spanje. Hij had slechts 288 minuten gespeeld in het eerste elftal van Barcelona, maar heeft genoeg indruk gemaakt op bondscoach Luis Enrique. Hij vormt in Milaan een middenveld met Sergio Busquets en Koke. Gavi is 17 jaar en 62 dagen oud, waarmee hij Ángel Zubieta aflost als jongste international ooit van Spanje. Bij zijn debuut in 1936 was de Bask 17 jaar en 284 dagen oud. Op de linksbackpositie neemt Marcos Alonso de plek van de geblesseerde Jordi Alba in.

In de herhaling van de halve finale van het zomerse EK moet Italië het stellen zonder de geblesseerde Ciro Immobile en Andrea Belotti, terwijl Gerard Moreno en Álvaro Morata ontbreken bij Spanje. Bondscoach Roberto Mancini kiest voor een voorhoede met Lorenzo Insigne, Federico Chiesa en Federico Bernardeschi. Vooraf werd een basisplaats voor Lorenzo Pellegrini verwacht, maar de middenvelder van AS Roma start op de bank. Het Italiaanse middenrif bestaat uit Marco Verratti, Jorginho en Nicolò Barella.

Opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Chiesa, Bernardeschi

Opstelling Spanje: Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Oyarzabal, Ferran Torres