Driessen: 'Sommige ego's worden gekrenkt, maar Onana moet onder de lat'

Woensdag, 6 oktober 2021 om 19:52 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax doelman André Onana zo snel mogelijk moet gaan opstellen. Volgens de journalist zou de clubleiding van de Amsterdammers vanwege de moeizame contractonderhandelingen liever een andere sluitpost dan Onana onder de lat zien, maar Driessen vindt dat Marc Overmars moet 'denken aan het teambelang’ en de Kameroens international moet opstellen vanaf 3 november. “Onana is gewoon de beste en de situatie vraagt erom”, oppert Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Ajax maakte woensdag bekend dat Maarten Stekelenburg de rest van het seizoen niet meer in actie zal komen. Volgens Driessen levert dat grote zorgen op voor Ajax, waardoor de terugkeer van Onana in de ogen van de journalist de enige oplossing is voor het 'keepersprobleem'. “Bij Ajax in de clubleiding zien ze het liefst dat Erik ten Hag André Onana niet meer opstelt, maar ik denk dat je er nu niet meer onderuit kunt”, vertelt de chef voetbal van de krant. “Er wordt gesuggereerd dat hij voor volgend seizoen al een contract heeft getekend bij Inter, want zij kunnen hem gratis ophalen. Zelf weigerde hij aanvankelijk bij te tekenen, al heeft hij de deur nu wel opengezet. Ajax gelooft daar overigens weinig van, want zij denken ook dat Onana al een contract heeft getekend. Aan dat spelletje wil Ajax niet meewerken.”

“Toch hebben we nu gezien dat het heel magertjes is met Pasveer in de Champions League. Achter hem heb je Jay Gorter, en die is 21. Hij heeft een uitstekend seizoen gehad in de Keuken Kampioen Divisie bij Go Ahead Eagles, maar hij speelde nog geen enkele wedstrijd in de Eredivisie. Dus wat gaat er gebeuren als er iets aan de hand is met Pasveer? Dan moet je met Gorter ineens naar Besiktas en Borussia Dortmund. Daarom denk ik dat het het beste is voor Ajax om meteen door te pakken en tegen Onana te zeggen dat hij mee moet gaan trainen met het eerste elftal. Je moet hem nu zo snel mogelijk bij de groep gaan halen”, vindt Driessen.

“Ik zou hem ook honderd procent zeker verkiezen boven Pasveer, want hij is nu gewoon geen zekerheidje onder de lat”, vervolgt Driessen. “Pasveer pakt geen punten voor je, maar hij verliest ze wel voor je. Dat hebben we afgelopen zondag ook gezien tegen FC Utrecht. Wat mij betreft was het gewoon een houdbare bal”, doelt Driessen op het schot van Django Warmerdam dat binnenviel. “Pasveer is ook de jongste niet meer en hij gaat niet makkelijk meer naar de hoek. Hij kan best aardig meevoetballen, maar af en toe moet je ook een bal met de handen kunnen pakken. Op dat gebied laat hij nog wel eens de nodige steken vallen.”

“Je moet gewoon je beste keeper opstellen, want het is tenslotte in het belang van Ajax. Als sommige ego’s, misschien het ego van Marc Overmars, gekrenkt zijn, dan moet dat maar even opzij gezet worden. Dan moet je zo snel mogelijk na 3 november met Onana onder lat, want dat was tot zijn dopingperikelen een van de beste keepers van Europa. Overmars zal wel moeten: hij moet handelen in het belang van Ajax. Onana heeft geen misdaad begaan. Oké, hij wil niet bijtekenen en hij vraagt te veel geld, maar dat gaat gewoon over de onderhandelingen. Maar het moet niet zo zijn dat je hem daarom niet onder de lat wil zetten. Zeker niet als hij de beste is en de situatie daar om vraagt. Hij zal het toch door de vingers moeten zien”, besluit Driessen.

Onana mag vanwege zijn schorsing nog geen wedstrijden spelen tot 3 november. Wel mag de sluitpost al meetrainen met Jong Ajax of individueel trainen. Het was de beslissing van Ten Hag om Onana nog niet bij het eerste elftal te laten trainen, daar het ‘groepsproces’ mogelijk ‘verstoord’ zou kunnen worden.