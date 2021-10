Met ZoooveelMoney naar de roots van Neymar en backpacken met Haaland

Woensdag, 27 oktober 2021 om 14:26 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:26

ADVERTORIAL - Bij Eurojackpot kun je iedere week miljonair worden, maar wat doe je als dit daadwerkelijk gebeurt en er zooo veel money op jouw rekening wordt bijgeschreven? “Heb je werkelijk geen idee? Denk groot en laat je fantasie de vrije loop, want echt álles is te koop”, vertelt de ZoooVeelMoneyMan, de man die op unieke wijze kan spenden als een pro.

De verwachte Eurojackpot op 29 oktober is 10 miljoen euro. “Een enorm bedrag! Maar geen stress, ook dat geld kan op” , aldus de puissant rijke spender, die meteen een antwoord klaar heeft als je hem vraagt hoe hij zijn miljoenen uitgeeft. “In de herfst- en wintermaanden zoek ik de zon op. Ik ga dan lekker op reis. Eerst naar Madeira, dat Portugese eiland waar Cristiano Ronaldo vandaan komt. Hij blijkt daar ook een eigen museum te hebben en verzorgt voor speciale gasten zelf de rondleiding, zolang je maar genoeg neertelt. Dat hoef je mij maar één keer te zeggen. Hij won dus vijf keer de Ballon d’Or en die staan daar allemaal opgesteld. Eens zien wat het moet kosten om zo’n Gouden Bal mee naar huis te nemen! Ik laat Ronnie dus overkomen voor zo’n exclusieve tour. Manchester United was daar minder blij mee, maar smijt er wat geld tegenaan en er is plots veel te regelen. Dus kijk er niet raar van op als Ronaldo over een paar weken ineens ontbreekt in de wedstrijdselectie vanwege een ‘blessure’. Ik kijk ernaar uit, Cristiano!”

De ZoooVeelMoneyMan wil met zijn ogen zien waar de beste voetballers ter wereld zijn opgegroeid en op straat hebben leren voetballen. Daarom neemt hij Neymar mee naar zijn geboorteland Brazilië. “Met een privéjet, uiteraard. We zijn allebei niet anders meer gewend. Even kijken waar zijn roots liggen en dan rap door richting de Copacabana! Ik heb laten regelen – met zoveel geld besteed je natuurlijk alles uit – dat zijn maatje Luis Suárez ook meegaat. Reizen we daarna door naar Uruguay om te zien hoe het er vroeger bij hem aan toeging. Even een uurtje back to basic een potje ballen daar waar het allemaal begon. Suárez, Neymar en ik tegen de locals en daarna héél snel weer terug naar ons mega luxe resort om een hapje te eten. Ken je die kok Salt Bae? Als verrassing voor Neymar en Luis laat ik hem overkomen vanuit Turkije om voor ons te koken. Kunnen ze vast waarderen.”

De snoepreisjes van de ZoooVeelMoneyMan gaan als een lopend vuurtje door de voetbalwereld. “Mohamed Salah liep in de kleedkamer van Liverpool rond te bazuinen dat we samen naar Egypte gaan, om even die piramides te bekijken. Sindsdien gaat het hard en word ik platgebeld door voetballers. Zo kreeg ik een telefoontje van Bram van Polen, aanvoerder van PEC Zwolle. Hij vertelde dat hij nog nooit in het buitenland was geweest. Ik heb hem daarom meegenomen op avontuur in Hong Kong. Geweldig! Een groot gekkenhuis, vergeet hij nooit meer. Ken je die Erling Braut Haaland, redelijke spits van Borussia Dortmund die toevallig nu ineens weer geblesseerd is… Of we samen naar Noorwegen kunnen. Mij niet gezien, veel te koud. Dus gaan we rondtrekken in Azië, daar is hij nog nooit geweest. De geruchten gaan dat hij een paar weken niet kan spelen vanwege een blessure. Nou, houd er gezien onze plannen maar rekening mee dat hij pas in de loop van januari weer beschikbaar is.”

Wat zou jij doen met 10 miljoen euro? Koop je vier villa’s, of laat jij je wildste voetbaldroom werkelijkheid worden? Het is allemaal mogelijk met Zoo Veel Money!

