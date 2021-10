TOTO's tips: Philips Stadion schier onneembare vesting in Europees verband

Woensdag, 20 oktober 2021 om 21:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 21:04

Na twee speelronden in de Europa League delen PSV en AS Monaco de koppositie in groep B. Beide ploegen kwamen na uitschakeling in de voorronde van de Champions League in de Europa League terecht, wonnen in de poule van Sturm Graz en speelden gelijk tegen Real Sociedad. Gaan de twee ploegen, allebei getraind door een Duitse trainer met een verleden bij RB Salzburg, echt aan elkaar gewaagd of is er een duidelijke favoriet? Tijdens de komende twee onderlinge ontmoetingen kan een belangrijke slag worden geslagen in de strijd om overwintering in de Europa League.

Vier keer eerder troffen PSV en AS Monaco elkaar in Europees verband. In 2003/04, toen de Monegasken uiteindelijk de finale van de Champions League haalden, zaten de ploegen bij elkaar in de groep. In de eerste ontmoeting in Eindhoven wist de ploeg getraind door beginnend trainer Didier Deschamps het PSV van Guus Hiddink met 2-1 te verslaan. De tweede wedstrijd in de groep eindigde in 1-1 maar werd vooral gekenmerkt door drie rode kaarten, onder andere voor Theo Lucius. Het seizoen daarna kon PSV al revanche nemen, toen beide teams elkaar lootten voor de achtste finale van de Champions League. Ditmaal pakte het voor PSV beter uit en werd er thuis met 1-0 en uit met 0-2 gewonnen.

PSV begon het seizoen voortvarend met grote overwinningen op onder meer Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax, maar de laatste weken gaat het allemaal wat moeizamer. In de laatste zeven wedstrijden incasseerden de Eindhovenaren telkens minimaal één treffer, terwijl in de negen duels daarvoor nog zes keer de nul werd gehouden. In de laatste twee wedstrijden was PSV vijf keer trefzeker, telkens pas na de tachtigste minuut. Waar PSV extra vertrouwen uit kan putten: in Europees verband blijkt Eindhoven recentelijk een schier onneembare vesting. Van de laatste veertien thuisduels in Europa verloor PSV er slechts één. Alleen Granada zegevierde vorig jaar oktober met 1-2 in het Philips Stadion. Sindsdien werd er vijf keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. In totaal scoorde PSV hierin negentien keer, een gemiddelde van 2,7 goals per wedstrijd.

Monaco begon dit seizoen moeizaam met drie overwinningen in de eerste negen wedstrijden in alle competities (twee remises en vier nederlagen), maar lijkt de vorm met vier overwinningen en twee gelijke spelen uit de laatste zes wedstrijden te hebben hervonden. Afgelopen weekend was het Olympique Lyon van coach Peter Bosz echter met 2-0 te sterk voor de rood-witten. Wie de vorm nog niet te pakken heeft is Myron Boadu. In de vorige Europese wedstrijd tegen Real Sociedad mocht de twintigjarige aanvaller in de basis beginnen, maar wist hij geen enkel schot te lossen.

Doordat de aanvaller in elf officiële wedstrijden voor Monaco het net nog niet wist te vinden, is hij niet meer zeker van een basisplaats. Tegen PSV leunt Boadu wel op goede statistieken. In de vier voorgaande wedstrijden tegen PSV in het shirt van AZ, stapte hij telkens als winnaar van het veld. Ook weet hij wat het is om te scoren op bezoek bij PSV. Op 27 oktober 2019 lukte hem dat liefst twee keer tijdens de 4-0 overwinning van AZ in de Eredivisie.

