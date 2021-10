Kylian Mbappé tóch nog in onderhandeling met Paris Saint-Germain

Woensdag, 6 oktober 2021 om 17:48 • Laatste update: 21:58

Fayza Lamari, de moeder van Kylian Mbappé, onthult in een interview met Le Parisien dat contractverlenging van haar zoon bij Paris Saint-Germain nog steeds tot de mogelijkheden behoort. De aanvaller wilde afgelopen zomer al naar Real Madrid, maar een transfer bleef ondanks meerdere biedingen, waarvan de hoogste 200 miljoen euro bedroeg, uit.

Een transfervrije overgang naar Real aan het eind van het seizoen leek daardoor in de maak, maar de moeder van Mbappé geeft een nieuwe wending aan de soap. "We zijn op dit moment in gesprek met PSG en het gaat goed", zo geeft Lamari aan. “Ik heb gisterenavond (maandag) zelfs met Leonardo gesproken. Maar of we tot een resultaat zullen komen? Eén ding is zeker: hij zal tot het einde toe alles geven om de Champions League te winnen."

Volgens de moeder van de aanvaller is het vooral belangrijk dat haar zoon lekker in zijn vel zit. "Kylian moet zich gelukkig voelen. Als hij verdrietig is, is hij in staat om te zeggen dat hij stopt met voetballen. En hij zegt dat vaak tegen ons”, vertelt ze lachend. "Met Kylian kan alles van de ene op de andere dag veranderen." Mbappé wees afgelopen zomer nog diverse contractaanbiedingen van PSG af.

Mbappé bracht dinsdag in L’Equipe een soortgelijk geluid naar buiten als zijn moeder. "Ik zit nu lang genoeg in het voetbal om te weten dat de waarheid van gisteren niet die van vandaag is, noch die van morgen”, zo zei hij. “Als iemand mij had verteld dat Messi voor PSG zou gaan spelen, had ik het niet geloofd. Je weet dus niet wat er kan gebeuren.”

Uitspraken van Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zette dinsdag nog kwaad bloed bij Leonardo, technisch directeur van Paris Saint-Germain. "In januari hebben we nieuws over Mbappé. We hopen dat op 1 januari alles in kannen en kruiken is", zo gaf de president aan tegen El Debate. De voorzitter kwam later alsnog op zijn woorden terug tegen RMC Sport. “Wat ik bedoelde is dat ik tot volgend jaar moet wachten om nieuws te hebben. Uit respect voor PSG, waar we een goede relatie mee hebben.”