TOTO's tips: Haller kan zich tegen Borussia Dortmund in illuster rijtje scharen

Maandag, 18 oktober 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:10

Ajax mag zich na de hervatting van de Eredivisie verheugen op een prachtig affiche in de Champions League. Na overwinningen op Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0) komt met Borussia Dortmund misschien wel de zwaarste tegenstander uit Groep C op bezoek. De laatste keer dat dat gebeurde, in het seizoen 2011/12, ging Dortmund er met de winst vandoor. Mede dankzij een galavoorstelling van Mario Götze, die twee assists en een doelpunt noteerde, werd het 1-4 voor BVB. Ajax zal het in deze editie beter willen doen.

Met een overwinning op Dortmund zou Ajax namelijk direct een historische prestatie neerzetten. Sinds de Champions League de poulefase introduceerde, gebeurde het slechts één keer dat de Amsterdammers deze ronde begonnen met drie opeenvolgende overwinningen. Dat was in het seizoen 1995/96, toen onder trainer Louis van Gaal uiteindelijk de finale werd bereikt. Dat één van de twee teams in dit duel de finale haalt zou overigens helemaal niet zo gek zijn, kijkend naar de geschiedenis. Het gebeurde namelijk twee keer eerder dat Ajax en Dortmund elkaar troffen in de Champions League en beide keren eindigde één van de twee ploegen in de eindstrijd: in 1995/96 haalde Ajax de finale, terwijl Dortmund in 2012/13 finalist was.

Voor de doelpunten zal men bij Ajax kijken naar Sébastien Haller. Hoewel sommige experts openlijk twijfelden aan zijn capaciteiten op Champions League-niveau, toonde de Frans-Ivoriaanse spits zich direct zeer dodelijk in het miljardenbal. Met zijn vijf doelpunten is Haller voorlopig topscorer en met een doelpunt tegen Dortmund kan hij zich in een prachtig rijtje scharen. Het lukte tot op heden namelijk pas drie Ajacieden om in drie opeenvolgende Champions League-duels te scoren: Patrick Kluivert (1995), Jari Litmanen (1996) en Dusan Tadic (2018). Haller zou dat in zijn eerste drie duels op het hoogste podium dus direct kunnen evenaren.

Tot slot moet de olifant in de kamer worden benoemd: Erling Braut Haaland. Zoals Louis van Gaal zich al weken zorgen maakte in aanloop naar het duel tussen Noorwegen en Nederland, zo zal ook Erik ten Hag er niet gerust op zijn. Haaland blijkt vrijwel onmogelijk te stoppen. De Noorse doelpuntenmachine maakte in de Champions League al meer doelpunten dan dat hij wedstrijden speelde (17 duels, 21 goals) en toonde zich ook in uitwedstrijden zeer scherp. In negen uitduels in de Champions League maakte Haaland al negen doelpunten. Daarmee komt het zoveelste record voor hem alweer in zicht: nog nooit kwam iemand in tien duels tot tien uitdoelpunten in het miljardenbal. Mario Gomez en Kylian Mbappé hadden daar nog twaalf duels voor nodig.

