TOTO's tips: Verbreekt Memphis Depay het record van Patrick Kluivert?

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 19:31 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:31

Nu de kwalificatiecyclus over de helft is, kan er langzaam gekeken worden naar het mogelijke eindresultaat. Het Nederlands elftal gaat samen met Noorwegen aan kop in Groep G, al heeft Oranje wel een veel beter doelsaldo. Vrijdag neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het op tegen Letland. Tegelijkertijd spelen de naaste belagers van Oranje, Turkije en Noorwegen, een rechtstreeks duel tegen elkaar waarbij minstens één van de twee ploegen punten gaat verspelen. Zaak dus voor Oranje om Letland te verslaan en mogelijk steviger aan kop te komen. Samen met TOTO blikken we vooruit op deze wedstrijd.

De uitwedstrijd tegen Letland zou op voorhand geen enkel probleem moeten zijn voor het Nederlands elftal. Alle vier de voorgaande onderlinge ontmoetingen met de Letten werden gewonnen zonder tegengoal, waarbij Nederland zelf dertien keer trefzeker was. Alleen tegen Andorra, Malta en San Marino speelde Oranje meer duels zonder ook maar één doelpunt tegen te krijgen, namelijk zes keer. Ondanks dit vooruitzicht mag van onderschatting geen sprake zijn, aangezien het eerdere thuisduel in deze cyclus met slechts 2-0 gewonnen werd, en de Letten een punt uit het vuur sleepten uit tegen Turkije, iets wat Oranje niet gelukt is. Toch deed de uitslag van de eerste ontmoeting niet helemaal recht aan de prestatie als je naar de onderliggende cijfers kijkt: Nederland schoot liefst 36 keer en zag Letland maar vier doelpogingen noteren.

Zo kritisch als het Nederlandse volk is, wordt er los van een clean sheet natuurlijk ook verwacht dat Oranje volop gaat scoren. Gezien de voorgaande poulewedstrijden is dit ook zeker gegrond. Nederland maakte samen met Denemarken de meeste doelpunten deze kwalificatiecyclus (allebei 22 goals in 6 duels). De laatste twee wedstrijden won Oranje met 4-0 van Montenegro en 6-1 van Turkije. Mocht de ploeg van Louis van Gaal het weer op de heupen krijgen, dan mogen de recordboeken afgestoft worden: de laatste keer dat het Nederlands elftal in drie opeenvolgende interlands minstens vier keer scoorde was in 1958. Een zeldzame reeks dus, maar gezien de vorm van Oranje geen onmogelijke opgave.

Zoals zo vaak is Memphis Depay voorin de grote blikvanger bij Oranje. De aanvaller van Barcelona maakte al 33 doelpunten in 71 interlands. Topscorer aller tijden Robin van Persie (50 goals) is nog niet binnen handbereik, maar er liggen wel andere records voor het grijpen voor Depay. Hij scoorde in 2021 al twaalf keer voor zijn land; nooit maakte een speler meer doelpunten voor Oranje in een kalenderjaar. Momenteel deelt Depay dit record met Patrick Kluivert die in 2000 twaalf keer scoorde. Zeven van die twaalf treffers maakte de huidige aanvalsleider in de kwalificatie. Slechts één speler kwam ooit nog vaker tot scoren in één WK kwalificatiecyclus: Robin van Persie in de kwalificatie voor het WK 2014 (elf keer). Met de huidige interlandvorm van Depay valt niet uit te sluiten dat hij deze mijlpaal in de komende twee wedstrijden al aantikt. In zijn laatste twee interlands tegen Montenegro en Turkije was hij namelijk goed voor vijf goals.

Let op: speel bewust, 18+