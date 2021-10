Dramatische diagnose voor Lassina Traoré na botsing met Denzel Dumfries

Woensdag, 6 oktober 2021 om 17:29 • Jeroen van Poppel

Lassina Traoré komt de rest van het seizoen en mogelijk ook het begin van het volgende niet in actie, zo meldt Shakhtar Donetsk op zijn website. De twintigjarige spits, die afgelopen zomer voor tien miljoen euro overkwam van Ajax, liep in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (0-0) een zware knieblessure op na een ongelukkige botsing met Denzel Dumfries.

Traoré kwam vorige week dinsdag in een duel met de rechtervleugelverdediger van Inter ongelukkig met zijn been onder diens lichaam terecht. De Burkinees moest per brancard van het veld en blijkt zijn kniebanden ernstig te hebben beschadigd. "De blessure is echt ernstig", laat clubarts Artur Hlushchenko weten. "Er is schade aan het kniegewricht en over twee weken wordt hij geopereerd, wanneer de zwelling is afgenomen."

Aiii ??



Denzel Dumfries en ex-Ajacied Lassina Traore komen hard in botsing en vooral laatstgenoemde heeft daar veel last van ??



De Burkinees moet per brandcard van het veld ??#ZiggoSport #UCL #SHKINT pic.twitter.com/P2r5PWCZkW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Het herstel van Traoré zal naar verwachting negen tot twaalf maanden in beslag gaan nemen, zo stelt Hlushchenko. Een enorme klap voor de centrumspits, die erg sterk was begonnen aan zijn avontuur in Oekraïne. Traoré maakte in veertien officiële wedstrijden al negen doelpunten en heeft in de competitie zelfs een moyenne van zes goals in zeven duels.