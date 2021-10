Barcelona maakt transferbudget bekend en kondigt twee verlengingen aan

Donderdag, 7 oktober 2021

Ferran Reverter heeft woensdagmiddag een uitgebreide toelichting gegeven op de huidige financiële situatie van Barcelona. De algemeen directeur van de club schetste ondanks het nettoverlies van 481 miljoen euro een vrij hoopvol beeld over de toekomst. Barcelona kan in de winterstop de spelersmarkt op en is bovendien op weg om de contracten van Ansu Fati en Pedri te verlengen.

Reverter maakte woensdag in een anderhalf uur durende presentatie de resultaten bekend van een intern boekenonderzoek dat door president Joan Laporta bij zijn aanstelling werd ingesteld. "Barça is van nature veerkrachtig", zo opende de directeur de persconferentie. "De club heeft verschillende keren op het punt gestaan om te verdwijnen. Grote spelers zijn vertrokken en de club is altijd vooruitgegaan. Dit bestuur heeft een plan en onze investeerders zijn daarvan overtuigd. Onze grootste troef is onze achterban: we hebben meer dan 400 miljoen volgers."

"Veel mensen denken dat toen we in maart, toen we binnenkwamen bij Barcelona, wisten hoe de situatie was", aldus Reverter. "De waarheid is dat we geen idee hadden. We troffen een negatief eigen vermogen aan en hebben een financieel levensvatbaarheidsplan gemaakt. We hebben 155 miljoen euro bezuinigd op spelerssalarissen en we zijn gaan wedden op onze jongelingen uit La Masía", doelde hij op de jeugdopleiding. Ronald Koeman doet dit seizoen noodgedwongen een beroep op eigen talenten als Gavi en Nico González.

Reverter haalde ook verschillende keren uit naar het vorige bestuur onder president Josep Maria Bartomeu. "Het was heel moeilijk om onderzoek te doen, omdat we niet bij informatie konden komen", aldus de algemeen directeur. "Het oude bestuur vernietigde elke negentig dagen alle e-mails en ze gebruikten persoonlijke laptops in plaats van die van de club." Als voorbeeld van wanbestuur noemt Reverter de desastreus uitgepakte aankoop van Antoine Griezmann, die in 2019 voor 120 miljoen euro werd gehaald. "Op de avond dat ze hem binnenhaalden, realiseerden ze zich dat er geen geld was om het te betalen. Toen gingen ze op zoek naar een lening van 85 miljoen euro om hem toch te halen."

Toch waren er ook lichtpuntjes te melden voor Reverter. Zo heeft Barcelona in januari een transferbudget van ongeveer twintig miljoen euro. "Door het vertrek van een aantal spelers hebben we nu een positieve Financial Fair Play-balans", doelde de directeur op het vertrek van Lionel Messi, Emerson Royal en Antoine Griezmann. De voorbije tijd werden Raheem Sterling (Manchester City) en Dani Olmo (RB Leipzig) genoemd als mogelijke aanwinsten, al zullen die naar verwachting niet binnen het genoemde budget passen. Verder kondigde Reverter aan hard te werken aan contractverlengingen. "We zijn op de goede weg in de gesprekken over Pedri en Ansu." Beide spelers liggen tot medio 2022 vast, maar Barcelona heeft de optie om de contracten met twee seizoenen te verlengen.