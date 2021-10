‘Juve, Tottenham, City en Inter horen vraagprijs van 90 miljoen euro’

Woensdag, 6 oktober 2021

Dusan Vlahovic lijkt komende zomer een absolute toptransfer te gaan maken. Fiorentina maakte afgelopen week via de officiële kanalen bekend dat de 21-jarige aanvaller een aanbieding om zijn tot medio 2023 lopende contract in Florence te verlengen naast zich neer had gelegd. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Fiorentina desondanks een prijskaartje van negentig miljoen euro aan Vlahovic heeft gehangen.

Vlahovic werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer, daar onder meer Juventus, Atlético Madrid, Manchester City en Internazionale nadrukkelijk geïnteresseerd zouden zijn geweest. Fiorentina nam de tienvoudig Servisch international in 2018 voor een kleine twee miljoen euro over van Partizan Belgrado en sindsdien kwam hij tot 92 wedstrijden voor la Viola, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 5 assists. Met een nieuw contract hoopte Fiorentina na zijn uitstekende vorige seizoen - met 21 doelpunten in de Serie A - de geïnteresseerde topclubs voorlopig af te wimpelen.

Op dit moment verdient Vlahovic 800.000 euro per jaar bij Fiorentina, maar dat salaris had kunnen vervijfvoudigen tot 4 miljoen euro. Het vijfjarige contract dat voor Vlahovic klaarlag werd door Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso bestempeld als het beste in de clubgeschiedenis. “Fiorentina heeft Vlahovic een belangrijke aanbieding gedaan, dat had hem de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis gemaakt”, sprak Commisso op de website van Fiorentina. “Ons aanbod is een aantal keer verbeterd, om aan de eisen van Dusan te voldoen. Maar ondanks onze inspanningen is de aanbieding niet geaccepteerd.”

“Hij heeft nog een contract dat hem de komende 21 maanden aan Fiorentina verbindt en we weten zeker dat hij zijn bijdrage zal blijven leveren”, aldus Commisso. Verschillende Europese topclubs zouden momenteel geïnteresseerd zijn in de diensten van Vlahovic, maar Juventus, Tottenham Hotspur, Manchester City en Internazionale worden momenteel genoemd als concrete gegadigden. Fiorentina is vooralsnog echter niet van plan om Vlahovic zomaar te laten gaan, want de vraagprijs bedraagt nu maar liefst negentig miljoen euro.