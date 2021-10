Luis Enrique: ‘Er is geen mening die ik kan lezen die mij kan interesseren’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 21:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:48

De Spaanse bondscoach Luis Enrique is dinsdagavond stevig in botsing gekomen met nationale media. De coach kreeg kritische vragen over zijn selectiebeleid en was daar duidelijk niet van gediend. La Roja neemt het woensdag in de halve finale van de Nations League op tegen de regerend Europees kampioen Italië.

"Ik lees jullie niet omdat ik denk dat ik meer van voetbal weet dan de meesten en omdat ik meer informatie heb dan jullie”, reageerde Luis Enrique geïrriteerd op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel. “Er is geen mening die ik kan lezen die mij zou kunnen interesseren." De bondscoach kreeg vervolgens de vraag voorgelegd wat hij vindt van de kritiek op bepaalde keuzes. “Hier heb ik geen mening over, omdat ik het niet meekrijg. Mijn selectiebeleid is niet anders dan anders. Ik vertrouw op wat ik doe."

Door blessures van Álvaro Morata en Gerard Moreno zit Luis Enrique dun in de centrumspitsen. Het was voor de bondscoach echter geen aanleiding om bijvoorbeeld Rafa Mir (Sevilla) of Iago Aspas (RC Celta) op te roepen, wat hem ook op de nodige kritiek kwam te staan. "Ik ben er zeker van dat ik altijd zes of zeven spitsen heb geselecteerd, ongeacht of ze multifunctioneel zijn. Ik ben een coach die zich kenmerkt door aanvallend voetbal te spelen. Ook zonder echte centrumspits kunnen we ons doel bereiken.”

Spanje werd afgelopen zomer in de halve finale van het EK via strafschoppen uitgeschakeld door Italië en krijgt woensdagavond de kans om revanche te nemen. Opvallend genoeg heeft Luis Enrique tijdens de komende interlandperiode net als op het afgelopen eindtoernooi opnieuw geen spelers van Real Madrid geselecteerd. Eric Garcia, die nog geen geweldige start bij Barcelona kent, kreeg echter wel een oproep. "Hij doet het naar mijn mening goed”, gaf Luis Enrique aan. “Je hebt pas voor een grote club gespeeld, als je bent bekritiseerd of afgeschreven in de pers.” Spanje trapt woensdag om 20:00 uur in San Siro tegen Italië af. Een dag later staat de andere halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk op het programma.