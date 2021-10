PSG is kwaad op Real Madrid: ‘Gebrek aan respect voor PSG en Mbappé’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 20:27 • Laatste update: 20:34

Technisch directeur Leonardo van Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond furieus gereageerd op de nieuwe toenaderingspoging van Real Madrid tot Kylian Mbappé. Als de aanvaller zijn contract niet verlengt, is hij in de zomer transfervrij. In een uitgebreid interview gaf Mbappé dinsdag nog aan dat hij in de zomer dolgraag naar de Koninklijke wilde transfereren.

Mbappé werd in de laatste weken van de transfermarkt sterk in verband gebracht met Real Madrid, maar een transfer bleef ondanks meerdere biedingen, waarvan de hoogste 200 miljoen euro bedroeg, uit. In gesprek met L’Équipe zei de spits dat hij alleen naar Real Madrid wilde in de zomer. De uitspraken van de sterspeler van Paris Saint-Germain werden vol optimisme ontvangen door Real-voorzitter Florentino Pérez. "In januari hebben we nieuws over Mbappé. We hopen dat op 1 januari alles in kannen en kruiken is", zo gaf de president aan tegen El Debate.

De uitspraken van de voorzitter van de Madrilenen zorgden voor grote irritatie bij Leonardo. "Dit is een nieuw voorbeeld van het gebrek aan respect voor PSG en Kylian. Dat kunnen we niet accepteren”, reageert de technisch directeur van Paris Saint-Germain tegenover L’Equipe. "In dezelfde week heeft een Real Madrid-speler (Karim Benzema, red.), de coach (Carlo Ancelotti) en nu de president (Florentino Pérez) over Kylian gesproken alsof hij al een van hen was."

Mbappé is voorlopig niet van plan om zijn aflopende contract bij de recordkampioen van Frankrijk te verlengen. Een transfervrij vertrek naar Real Madrid lonkt voor de aanvaller, die momenteel een droomvoorhoede vormt met Lionel Messi en Neymar. De kans op een langer verblijf van de superster in Parijs lijkt klein, al houdt hij de deur zelf op een kier. “Wat ervoor kan zorgen dat ik bij PSG blijf? Daar zijn we ver van verwijderd... Ik ga niet de hypocriet uithangen. Mijn intenties en ambities waren duidelijk. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Mijn toekomst is nu niet mijn prioriteit.”