Manon Melis: ‘Die gaat zeker ooit voor Feyenoord spelen, dat staat al vast’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 17:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:30

De start van Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen verloopt naar behoren. De nieuwkomer is na vier wedstrijden nog ongeslagen (twee zeges, twee remises) en won zondag overtuigend van Ajax (4-1) in de eerste Klassieker in de vrouwencompetitie. Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, tempert de verwachtingen in gesprek met RTV Rijnmond: de Rotterdammers zijn in haar ogen geen titelkandidaat.

"Er zijn pas vier wedstrijden gespeeld", maakt Melis duidelijk. "We vinden het wel heel mooi dat we nog ongeslagen zijn en kijken ernaar uit om ons te meten met teams als FC Twente en PSV." Twente werd kampioen in de seizoenen 2018/19 en 2020/21 en staat momenteel tweede, op een punt achterstand van koploper PEC Zwolle. De vrouwen van PSV staan vierde, een punt verwijderd van nummer drie Feyenoord. "Het wordt nog niet van ons verwacht, maar we hebben een ontzettend leuk team. En een hecht team ook, in korte tijd."

In de Klassieker bleek hoe belangrijk die aspecten zijn, zegt Melis. "Ajax heeft misschien meer kwaliteit, maar wij zijn als team een stuk sterker. Waar we echt staan kunnen we pas rondom de winterstop beter inschatten." Om daadwerkelijk uit te groeien tot een titelkandidaat, moet het budget omhoog. Momenteel spelen nog geen Oranje-internationals bij Feyenoord. Het staat volgens Melis echter vast dat Vivianne Miedema in de toekomst in Rotterdam aan de slag gaat. De topspits staat bekend als liefhebber van Feyenoord.

"Die gaat zeker ooit voor Feyenoord spelen, dat staat voor haar al vast. Maar dat gaat echt nog wel een aantal seizoenen duren", aldus Melis. In maart flirtte Miedema zelf al openlijk met Feyenoord. "Zoals iedereen weet ben ik een groot Feyenoord-fan. Dit is een mooie dag voor het vrouwenvoetbal in Nederland en voor de clubs zelf", zei ze toen bekend werd dat Feyenoord actief zou worden in de Eredivisie Vrouwen. "Hopelijk mag ik ooit in de toekomst een Feyenoord-shirt aantrekken."