Senesi: ‘Arne Slot wilde met me praten, ik wist toen nog niet waarover’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 17:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:07

Marcos Senesi voelt zich goed bij Feyenoord. De verdediger werd in de zomerse transferperiode in verband gebracht met Napoli, maar bleef in Rotterdam. Zijn contract loopt nog twee seizoenen door en momenteel wil hij nog niet te veel nadenken over zijn sportieve toekomst. In een interview met de Argentijnse editie van AS vertelt Senesi te dromen van Champions League-voetbal en een debuut in het Argentijnse elftal; in dienst van Feyenoord wist hij die doelen nog niet te verwezenlijken.

"Ik voel me heel goed in Nederland", maakt Senesi duidelijk. Hij kwam twee jaar geleden over van San Lorenzo en speelde sindsdien 79 officiële wedstrijden voor de club. "Ik ben erg gelukkig. Ik ben verhuisd naar een stad die ik niet kende, met een andere cultuur. Maar ik vind het hier steeds leuker worden." De Nederlandse taal vindt Senesi wel moeilijk te leren. "Toen ik hier kwam sprak ik ook geen Engels, waardoor het erg lastig was. Nu spreek ik goed Engels en begrijp ik Nederlands, al vind ik het moeilijk om zelf de taal te spreken. Ik ken wel wat Nederlandse woorden. Vorig seizoen sprak de trainer (Dick Advocaat, red.) veel in het Nederlands en had ik geen andere keuze dan te begrijpen wat er werd gezegd. Binnen de voetbalcontext begrijp ik veel."

Advocaat werd deze zomer opgevolgd door Arne Slot, die Senesi vroeg om na Jens Toornstra en Justin Bijlow de derde aanvoerder te worden. De Argentijn kreeg dat verzoek in een gesprek met de trainer. "De dag daarvoor kwam hij naar me toe en zei hij: 'Ik moet met je praten.' Ik wist niet waar hij het over wilde hebben. Hij vertelde dat ik al langere tijd bij de club zit en dat ik een belangrijke speler ben, waarna hij me vroeg om derde aanvoerder te worden. Daar hoefde ik niet over na te denken. Ik zei meteen 'ja'. Het is een eer om aanvoerder van Feyenoord te worden, terwijl ik de taal niet spreek en uit een andere cultuur kom. De taal op het veld is universeel. Ik heb me altijd een leider in de ploeg gevoeld, ook zonder de band. Ik probeer altijd positief te blijven en het team vooruit te stuwen." Senesi viel zondag uit tegen Vitesse, vermoedelijk met een liesblessure, en werkt voorlopig in het krachthonk aan zijn herstel. Hij trainde dinsdagochtend niet mee.

Senesi geeft toe dat een vertrek afgelopen zomer tot de mogelijkheden behoorde. Hij spreekt echter van een 'vreemde markt', die zich inmiddels wat meer begint te stabiliseren na de coronacrisis. "Er was ook niet zoveel beweging rondom spelers op mijn positie. Misschien Varane, Sergio Ramos en Alaba... Maar er werd vooral gehandeld in transfervrije spelers. Misschien beginnen de clubs volgend jaar weer met kopen. Er was wel wat beweging, maar niets was heel concreet." Als hij wordt gevraagd naar zijn toekomstplannen, wijst Senesi op zijn situatie bij Feyenoord. "Ik heb een contract hier, ik voel me goed en ik speel vaak. Ik ben iemand die voor het hoogste gaat. Ik wil in de Champions League en voor de nationale ploeg spelen, die dingen zitten in mijn hoofd. De manier waarop we nu met Feyenoord spelen, doet me dromen van meer. Ik wil er nog niet over nadenken of ik volgend jaar wegga, omdat het seizoen pas net is begonnen. Er is nog veel om voor te strijden. Op dit moment wil ik gewoon een goed jaar met Feyenoord draaien. Als het tot een transfer komt, hoop ik dat de club en ikzelf daar beter van worden."