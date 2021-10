FC Twente beperkt financiële schade mede dankzij Ziyech en Promes

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 16:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:10

FC Twente heeft afgelopen seizoen een nettoverlies geleden van 1,7 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club publiceert. De Tukkers zagen de omzet als gevolg van de coronacrisis met liefst 7,3 miljoen euro dalen naar 18,3 miljoen euro. Kostenbesparingen, steunmaatregelen van de overheid en een positief resultaat uit vergoedingssommen (transferwinst) zorgen ervoor dat het verlies voor Twente beperkt blijft.

Het boekjaar hiervoor sloot Twente nog af met een plusje van drie ton. Het seizoen 2020/21 moesten de Tukkers vrijwel in een leeg stadion spelen, waardoor de omzet gigantisch kelderde. De club werd geholpen door zijn sponsoren en supporters, die in totaal afzagen van 2,3 miljoen euro ter compensatie van gemiste wedstrijden in de Grolsch Veste. Daarnaast droeg de overheid voor 5,1 miljoen euro bij met steunmaatregelen.

Ook profiteerde Twente behoorlijk van transfers van voormalig spelers. Zo droegen Hakim Ziyech, Joachim Andersen en Quincy Promes bij aan een transferwinst van een half miljoen euro. De transfers van Joël Drommel en Queensy Menig werden na 1 juli gesloten en zitten in het boekjaar over het huidige seizoen. Dan zal de transferwinst naar verwachting nog hoger uitpakken.

FC Twente sneed ook behoorlijk in de kosten, die met 5,7 miljoen euro daalden tot 20,4 miljoen euro. Deze daling wordt voor 2,8 miljoen veroorzaakt door de daling van de personeelskosten. Twente maakt zich geen zorgen over het nettoverlies van 1,7 miljoen euro en stelt dat de financiële positie van de club op niveau blijft. Voor komend boekjaar verwacht Twente een nettoverlies van één miljoen euro, rekening houdend met volle stadions vanaf 1 oktober.