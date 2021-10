Van Anholt toont opengereten lip na pijnlijke botsing met Van Ewijk

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 16:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:15

Pele van Anholt toont dinsdagmiddag een foto van een opengereten lip na een botsing op de training van sc Heerenveen. De verdediger kwam met zijn hoofd tegen het hoofd van ploeggenoot Milan van Ewijk, die er eveneens schade aan overhield. Van Anholt post op Instagram een foto van zijn gescheurde lip. "Goed einde van de training", luidt de begeleidende tekst met een lachende emoji.

De foto van de de schade bij Pele van Anholt en Milan van Ewijk

Van Anholt is momenteel clubloos en houdt bij Heerenveen, zijn oud-werkgever, zijn conditie op peil. De rechtsback, die vorig jaar vertrok bij NAC Breda, keerde terug in Nederland na een seizoen op Cyprus bij Enosis Neon Paralimni. "Ik had daar best willen blijven spelen, maar door een wijziging in de competitie, degradeerden niet de onderste drie, maar de onderste vier. Daar zaten wij ook bij. Voetballen op het tweede niveau zag ik niet zitten", liet de verdediger onlangs weten aan Omrop Fryslan.