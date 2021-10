Barcelona heeft rekening openstaan bij Ajax van 48 miljoen euro

Dinsdag, 5 oktober 2021

Barcelona is tot 2024 gebonden aan het afbetalen van 115,7 miljoen euro aan transfersommen, zo onthult 2Playbook op basis van inzicht in de jaarrekening van de club. Ajax is de grootste crediteur van Barcelona: de Amsterdammers hebben de komende jaren nog recht op in totaal 48 miljoen euro vanwege de verkoop van Frenkie de Jong en Sergiño Dest. Dat is overigens precies conform de afspraken die gemaakt zijn.

In totaal heeft Barcelona afgelopen seizoen 81 miljoen euro van zijn openstaande rekeningen betaald. Barça nam De Jong twee jaar geleden voor 86 miljoen euro over van Ajax. Van die transfersom is nu 54 miljoen euro overgemaakt, waarvan 16 miljoen euro het laatste seizoen. In totaal heeft Ajax nu nog recht op 32 miljoen euro voor De Jong plus 16 miljoen euro voor Dest, die vorig jaar voor 25 miljoen euro werd verkocht aan Barça.

Verder heeft Barcelona nog altijd een rekening openstaan bij Liverpool voor Philippe Coutinho. Afgelopen boekjaar maakte de Spaanse club 29 miljoen euro over aan the Reds, waardoor nu nog een bedrag van 13 miljoen euro verschuldigd is. Voor Miralem Pjanic moet Barça nog 39 miljoen euro betalen, waarvan 37 miljoen euro aan Juventus. AS Roma, Olympique Lyon, FC Metz en Schifflange 95 verdelen het overige deel.

Zelf heeft Barcelona nog recht op 25,4 miljoen euro aan transfersommen voor verkochte spelers. Zo heeft de club nog recht op 8,2 miljoen euro van OGC Nice vanwege het verkopen van Jean-Clair Todibo afgelopen zomer. Barça rekent nog op enkele tonnen van Borussia Dortmund voor Paco Alcácer en krijgt nog kleine opleidingsvergoedingen voor Mauro Icardi en Thiago Alcántara van respectievelijk Paris Saint-Germain en Liverpool.

Barcelona maakte enkele dagen geleden al bekend een verlies van 481 miljoen euro te hebben geleden in het seizoen 2020/21. Als gevolg van de coronapandemie daalde de omzet van 1047 naar 765 miljoen euro. Barcelona is erin geslaagd de loonkosten met 24 procent te verlagen naar 470 miljoen euro. Het vertrek van grootverdiener Lionel Messi had daar het grootste aandeel in.