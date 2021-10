Lutsharel Geertruida krijgt alsnog uitnodiging voor Jong Oranje

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:58

Lutsharel Geertruida is dinsdagmiddag alsnog toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje, zo maakt de KNVB bekend. De verdediger van Feyenoord hoefde in eerste instantie niet te rekenen op een uitnodiging van bondscoach Erwin van der Looi, maar mag zich nu alsnog opmaken voor de EK-kwalificatieduels met Jong Zwitserland (8 oktober) en Jong Wales (12 oktober).

"Geertruida wordt als extra speler toegevoegd aan de selectie om een eventuele afvaller meteen te kunnen opvangen", laat de KNVB weten. Geertruida zat al eerder bij de selectie van Jong Oranje, maar kwam nog niet in actie. In totaal bestaat de selectie van Van de Looi nu uit 24 spelers. Afgelopen vrijdag maakte de bondscoach al de rest van de selectie bekend. Jong Oranje ziet met Devyne Rensch en Kjell Scherpen een tweetal spelers terugkeren. Daarnaast viel de naam van Anthony Musaba op. De aanvaller van sc Heerenveen maakt zijn debuut in de selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jong Oranje speelt op vrijdag 8 oktober in Zwitserland de eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in Lausanne. Vier dagen later is in Nijmegen Jong Wales de tegenstander. Van de Looi verraste met zijn voorselectie door liefst 22 (!) nieuwe namen op te roepen. "We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers", lichtte Van de Looi in augustus toe op de website van de KNVB. De ploeg van Van de Looi speelde tot op heden één kwalificatieduel tegen Jong Moldavië (3-0 winst).