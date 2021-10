Jordens Peters vindt razendsnel nieuwe club en wordt algemeen directeur

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

Jordens Peters heeft ruim een week na zijn definitieve vertrek bij Willem II een nieuwe club gevonden. De oud-verdediger en clubicoon van de Tilburgse club gaat bij Roda JC aan de slag als algemeen directeur, verzekeren De Limburger en het Brabants Dagblad dinsdagmiddag. Peters mikte op een functie bij Willem II, maar daar kon de Brabantse club niet aan voldoen, waarna een breuk onvermijdelijk werd.

De nieuwe functie van Peters is opvallend te noemen, daar hij in mei nog actief was als profvoetballer namens Willem II. Bij die club hoopte hij graag binnen te blijven in een andere functie, maar daarin wisten beide partijen elkaar niet te vinden. "Wij hebben goede, respectvolle gesprekken gevoerd met Jordens", liet algemeen directeur Martin van Geel eind vorige maand weten via de officiële kanalen. "Het is ons uitgangspunt geweest om hem voor onze mooie club te behouden. We hebben echter uiteindelijk gezamenlijk geconcludeerd dat wij hem momenteel niet de uitdaging kunnen bieden waarnaar hij op zoek is."

Peters dient bij Roda als opvolger van Martijn Wismans, die opstapte. Ook technisch directeur Jeffrey van As werd door de club op straat gezet. "Om de sportieve ambities overeind te houden zal de club het beschikbare budget herverdelen en waar mogelijk efficiënter inzetten", verklaarde Roda in een persbericht. "Daarbij is onder andere kritisch gekeken naar de interne organisatie, de rolverdelingen en de focus op talent ontwikkeling. Roda heeft daardoor moeten besluiten de rol van technisch directeur per direct te laten vervallen."

Van As legde zich niet neer bij zijn ontslag en verscheen gewoon op de club nadat hij op non-actief was gesteld. Na een uur hield hij het weer voor gezien en vertrok hij. "Ik ben ergens aan begonnen en heb het naar mijn zin", zie Van As. "Ik werk met iedereen goed samen. Ik ga door met mijn werk en ben het niet eens met wat mij donderdag is medegedeeld." Van As werd in februari vorig jaar aangesteld en ondertekende destijds een contract tot medio 2022 in Kerkrade, maar zat dat dus niet uit. Hij heeft wel aangekondigd zijn ontslag te zullen aanvechten. "Dit kan natuurlijk niet zomaar", liet hij weten.

Voor Peters wordt het zijn eerste functie buiten de lijnen. Hij kwam in de zomer van 2012 over van FC Den Bosch en degradeerde als speler meteen met Willem II naar de eerste divisie. Een jaar later promoveerden de Tilburgers weer en werd Peters uitgeroepen tot de beste aanvoerder van de eerste divisie in het jaar dat Willem II kampioen werd. De oud-verdediger van Willem II viel afgelopen seizoen halverwege december in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3) uit met een knieblessure en wist daar niet volledig van te herstellen. Daarop besloot hij een punt achter zijn carrière te zetten.