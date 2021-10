Braziliaanse speler draait door en trapt scheidsrechter vol tegen het hoofd

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 14:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:25

Een wedstrijd op het tweede niveau in Brazilië is maandag volledig ontspoord. William Ribeiro van de club São Paulo RS draaide door en sloeg en trapte scheidsrechter Rodrigo Crivellaro in elkaar. De dertigjarige verdediger is gearresteerd en hem hangt een aanklacht voor poging tot doodslag dan wel moord boven het hoofd.

Het is onduidelijk wat Ribeiro precies dwars zat op het moment dat de stoppen bij hem doorsloegen. Op het moment dat zijn elftal op het punt stond om een inworp te nemen, sloeg hij arbiter Crivellaro eerst tegen de grond en deelde hij daarna een harde trap uit tegen zijn hoofd. De scheidsrechter bleef bewusteloos achter, hetgeen tot grote paniek leidde bij de spelers van tegenstander Guarani.

?? THIS HAPPENED TODAY IN A BRAZILIAN REGIONAL LEAGUE: The referee is recovering in the hospital and the player was arrested by the police with attempted murder charges ??pic.twitter.com/jrIwKUGTPd — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 5, 2021

Crivellaro werd direct naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar hij later weer bij bewustzijn kwam. De scheidsrechter ligt nog in het ziekenhuis ter observatie. Ribeiro werd ondertussen door de politie in het stadion aangehouden en naar het bureau gebracht. De wedstrijd werd gestaakt; het is de bedoeling dat die dinsdagmiddag lokale tijd wordt hervat.

São Paulo RS, niet te verwarren met het grotere São Paulo FC, heeft op Twitter een statement gegeven over de gebeurtenissen. "We wensen beterschap aan scheidsrechter Rodrigo Crivellaro", aldus de Braziliaanse club. "Niets kinderen, maar dan ook niets rechtvaardigt agressie. We blijven verdrietig, beschaamd en boos als jullie allemaal achter na deze laffe daad die vandaag plaatsvond in Venancio Aires. We duimen voor het herstel van de scheidsrechter."