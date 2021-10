Quinten Timber vraagt om hulp: ‘Ik zoek een dame met grijs trainingspak’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 13:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:41

Quinten Timber vraagt zijn volgers op Twitter om uit te kijken naar een dame met grijs trainingspak en een groene pet. "Ik heb vandaag een mooie dame gezien in Joe & The Juice", schrijft de middenvelder van FC Utrecht opmerkelijk genoeg op het platform. "Heb spijt dat ik haar niet heb aangesproken." Zijn tweelingbroer Jurriën Timber reageert op de oproep: "Ai, nee. Interessante outfit wel, Quin." Oudere broer Dylan Timber, die uitkomt voor Jong FC Utrecht, vraagt gekscherend of alles oké is met Quinten.

Heb vandaag zo’n mooie dame gezien in Joe&thejuice

Heb spijt dat ik d’r niet heb aangesproken — Quinten Timber (@QuintenTimber) October 4, 2021

Interessante outfit wel, Quin — Jurrien timber (@JurrienTimber) October 5, 2021