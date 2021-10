Juventus nadert akkoord en heeft salaris van acht miljoen euro klaarliggen

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Paulo Dybala staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Juventus, verzekert Goal. De aanvaller heeft zijn zaakwaarnemers aan het werk gezet om de laatste details af te ronden, waarna een nieuwe verbintenis moet worden getekend tot medio 2025. Het huidige contract van Dybala loopt volgend jaar zomer af. Aan het nieuwe contract gingen maanden van onderhandeling vooraf.

Als bewijs voor de nieuwe verbintenis ziet Goal het vertrek van zaakwaarnemer Jorge Antun uit Turijn. De belangenbehartiger van Dybala onderhandelde lange tijd met de Italiaanse grootmacht over een nieuw contract, maar is inmiddels teruggekeerd naar Argentinië. Daarmee zou de kogel door de kerk zijn en voorkomen worden dat Dybala volgend jaar gratis de deur uiloopt bij Juventus. Dybala kwam in 2015 over van Palermo en kan met zijn nieuwe contract een netto jaarsalaris van acht miljoen euro tegemoet zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Argentijnse smaakmaker wordt sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo gezien als belangrijke pion binnen het elftal van trainer Massimiliano Allegri en draagt dit seizoen de aanvoerdersband. In de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (3-2) moest hij echter na twintig minuten van het veld vanwege een hamstringblessure, waar hij nog altijd mee te kampen heeft. Dybala sloeg zijn handen voor zijn hoofd en verliet in tranen het veld, waarna hij onder meer de clash in de Champions League met Chelsea moest missen.

De leiding van Juventus wilde ten koste van alles voorkomen dat Dybala volgend jaar gratis de deur uit zou lopen. De aanvaller werd afgelopen zomer in verschillende buitenlandse media nog in verband gebracht met een overgang richting Barcelona, waarbij Antoine Griezmann de omgekeerde weg moest bewandelen. Die ruildeal is, mede door de plannen van Allegri met Dybala, nooit van de grond gekomen. Verwacht wordt dat het contractnieuws snel bevestigd gaat worden door Juventus.