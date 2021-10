Frenkie de Jong legt de lat voor zichzelf hoger: ‘Maar ik ben geen Messi’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 12:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:32

Frenkie de Jong erkent dat hij Barcelona meer bij de hand moet nemen. De middenvelder, die zich deze week in Zeist meldde bij Oranje, heeft er vertrouwen in dat zijn club er snel weer bovenop kan komen. "Het komt wel goed", zegt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Barcelona verloor de laatste twee wedstrijden van Atlético Madrid (2-0) en Benfica (3-0), maar De Jong relativeert de slechte resultaten. "Het is niet zo erg als het misschien lijkt. Ik denk dat we er zo weer uit kunnen zijn. Maar de resultaten zijn niet goed, daar kan niemand omheen. Er hangt een negatief sentiment rond de club, dat is duidelijk. Dat is logisch, het is Barcelona en de resultaten zijn niet goed. Zeker in de Champions League zijn we superslecht gestart. Maar ik zit niet in de put of zo."

De Jong wijt de problemen voor een deel aan de afwezigheid van Sergio Agüero, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite. "Elke club die meer dan de helft van de aanvallers niet beschikbaar heeft, krijgt het lastig. Maar als die spelers straks terug zijn, wordt het echt anders. Maar dan nog, tegen Cádiz en Granada moet Barcelona gewoon winnen", doelt hij op de gelijkspelen tegen die twee clubs.

De Jong weet dat er meer van hem wordt verwacht in Barcelona. "Maar ik ben geen Messi, de beste speler ooit. Dus ik weet niet of je mij moet beoordelen op het aantal doelpunten of assists. Ik denk wel dat ik het elftal meer op sleeptouw moet nemen. In de competitie staan we nog altijd qua punten in de buurt van Real Madrid en Atlético Madrid. Er is nog niets verloren. En in de Champions League ook niet, al moeten we de eerstvolgende wedstrijd hoe dan ook winnen."