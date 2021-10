Depay geïrriteerd na vraag over Barcelona: ‘Hoe kan je dat nou vragen?’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 12:04 • Laatste update: 12:20

Memphis Depay had zich zijn eerste maanden als speler van Barcelona ongetwijfeld iets anders voorgesteld. Na een trefzeker begin is de doelpuntenproductie inmiddels afgenomen en werd er slechts één keer gewonnen in de laatste zes wedstrijden. Desondanks heeft de aanvaller nog geen moment spijt van zijn transfer, zo vertelde hij tegen ESPN tijdens de training van het Nederlands elftal.

De druk bij Barcelona ligt naast Ronald Koeman ook op de schouders van Depay, van wie veel wordt verwacht. De aanvaller wordt gezien als kartrekker in de voorhoede en staat na zeven wedstrijden op drie doelpunten in LaLiga. "Ik ben gelukkig om me weer te melden bij Oranje", aldus Depay tegen verslaggever Pascal Kamperman. "We hebben het tegen Turkije in de vorige periode goed afgesloten. Dat het minder goed gaat bij Barcelona is duidelijk. Maar ondanks de resultaten ben ik daar super happy."

??? "Hoe kan je dat nou vragen? Het is Barcelona, man." pic.twitter.com/8ih6ETDgEL — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2021

Op de vraag of Depay geen spijt heeft van zijn transfer, reageert hij licht gepikeerd. "Hoe kan je dat nou vragen? Het is Barcelona man. Ik denk niet dat je begrijpt hoe groot die club is en wat dat met een speler doet als je naar zo'n club kan. Nee, ik heb geen spijt van mijn keuze voor Barcelona. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen, dus alles ligt nog open. Iedereen doet paniekerig, maar het heeft tijd nodig. Ik maak me geen zorgen, mijn gevoel is goed en ik denk dat alles nog gaat omdraaien."

Depay sprak maandag bij zijn aankomst in Zeist met Louis van Gaal, zo maakte de bondscoach bekend tijdens de persconferentie. "Ik sprak met Memphis Depay en vond het geweldig wat hij zei", aldus Van Gaal. "Hij zei: 'Trainer, ik ben hier heel gelukkig weggegaan en kom ook heel gelukkig weer aan'. Nou, mooier kan je het niet verwoorden. Ik interpreteer het dat hij het een geweldige tijd vond, die week. Hij heeft heel wat doelpunten gemaakt en assists gegeven, dus ik kan me dat voorstellen. Nu komt hij ook weer gelukkig terug, omdat hij ook weer in Woudschoten in Zeist is."

Van Gaal zei tijdens de persconferentie tevens na te denken over het eventueel uitproberen van een nieuw systeem bij Oranje, maar als het aan Depay ligt gebeurt dat niet tijdens de komende WK-kwalificatieduels met Gibraltar en Letland. "Ik ben geen trainer, maar als je het resultaat van vorige keer ziet, waarom zou je dan wat nieuws proberen in de WK-kwalificatie? Ik wil gewoon genieten", aldus Depay, die ook geniet van debutant Noa Lang. "Hij heeft bijzondere talenten. Hij laat het nu zien, je ziet dat dat beloond wordt."