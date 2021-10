Noa Lang heeft duidelijk doel bij Oranje: ‘Dat wil ik hier laten zien’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 11:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:35

Noa Lang is klaar voor zijn debuut in Oranje. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge heeft inmiddels zijn eerste training bij het Nederlands elftal achter de rug en vertelt tegenover OnsOranje zich te willen laten zien aan bondscoach Louis van Gaal. "Dit is een mooi moment in mijn carrière. Mooi dat het zover is", aldus Lang.

Lang kreeg mooie reacties uit zijn omgeving na zijn oproep voor Oranje. "Mijn moeder was ook beetje emotioneel. Iedereen is trots op mij. Ik verdiende het, volgens hen", zegt de voormalig Ajacied, die een duidelijk doel heeft. "Ik wil laten zien dat ik in België een volwassenere jongen ben geworden. Ik ben gegroeid als speler en als mens. Dat wil ik hier laten zien. Dat is het belangrijkste doel. Verder ga ik hier genieten." Ook heeft Lang duidelijk voor ogen wanneer zijn eerste interlandperiode geslaagd is. "Als ik twee mooie wedstrijden heb mogen meemaken, een haasje heb mogen meenemen en een paar doelpuntjes heb gemaakt. Dat zou heel mooi zijn."

OnsOranje laat ook Mark Flekken, de andere nieuwkomer bij Oranje, aan het woord. De doelman van SC Freiburg zegt dat zijn uitnodiging onverwachts kwam. "Vanaf het moment dat de bondscoach me noemde (op een persconferentie na de wedstrijd tegen Turkije, red.) tot het moment dat ik hier nu sta, is alles zo snel voorbijgevlogen. Het is echt een droom die werkelijkheid wordt."

Het artikel gaat verder onder de video 'Ben jij de bondscoach of ik?' | Norse Van Gaal licht selectie Oranje toe Meer videos

Toen Van Gaal na de zege op Turkije zei Flekken te gaan volgen, lag de goalie zelf te slapen. "Ik heb het op dat moment zelf dus niet meegekregen. Op het moment dat ik die videofragmentjes binnenkreeg begon ik te grijnzen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor, zo mooi is het. Ik ga de atmosfeer proeven en het team leren keren, al het andere moois dat er op het veld bij komt kijken, dat zien we dan wel."