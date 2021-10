Franse politie komt met goed nieuws voor Ángel Di María en Julian Draxler

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

De Franse politie heeft drie mannen aangehouden voor de overval op de woning van Ángel Di María, meldt L'Équipe dinsdagmorgen. De aanvaller van Paris Saint-Germain werd in maart slachtoffer van de inbraak, terwijl hij zelf de uitwedstrijd speelde tegen Nantes. Zijn vrouw en kinderen waren op dat moment in de woning aanwezig. De mannen, tussen de 25 en 30 jaar oud, worden ook verhoord over een woninginbraak bij middenvelder Julian Draxler.

De gebeurtenissen bij Di María vonden plaats op de avond dat PSG op bezoek ging bij Nantes in maart van dit jaar, waarbij de Argentijn in de tweede helft plots werd gewisseld om terug te keren naar zijn familie nadat de overval had plaatsgevonden. In hun huis in Neuilly-sur-Seine vond de vrouw van Di María een kleine doos in een verder volledig lege kledingkast. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met juwelen en luxe horloges met een geschatte waarde van meer dan 500.000 euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Franse politie startte tevens een onderzoek naar een collega die beelden van de inbraak op sociale media zette. De desbetreffende agent werd op de inbraak afgestuurd en maakte ter plekke foto's van de situatie, die hij vervolgens online deelde. De politieofficier betreurde het incident en heeft bevestigd dat de zaak is onderzocht. "Hij nam foto's van de familie, de kamers en uploadde ze op sociale netwerken. Dit had nooit mogen gebeuren en geeft een heel slecht imago", aldus de officier tegenover LCI. Het is niet bekend of de agent is vervolgd voor zijn actie.

De opgepakte mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op de woning van Di María en zijn tevens verhoord over een inbraak in de woning van Draxler. De middenvelder werd op een later moment slachtoffer van een overval. PSG heeft een treurig verleden wat betreft inbraken. In de voorbije anderhalf jaar kregen onder meer Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting te maken met ongewenst bezoek aan huis. Ook de ouders van Marquinhos kregen in maart inbrekers op bezoek. De vader en moeder van de verdediger zijn net buiten Parijs woonachtig.