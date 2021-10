Miralem Pjanic geeft nieuwe trap na aan Ronald Koeman

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 11:22 • Jeroen van Poppel

Miralem Pjanic maakt van de gelegenheid gebruik om opnieuw uit te halen naar Ronald Koeman. De middenvelder, die zich bij Barcelona ongewenst voelde en afgelopen zomer werd uitgeleend aan Besiktas, vindt Koeman niet de juiste man is om Barça er weer bovenop te helpen.

"Barcelona maakt een moeilijke periode door", stelt ook Pjanic vast in gesprek met beIN Sports. "De resultaten zijn minder goed dan de fans verwachten, en dat zorgt voor druk bij de spelers. Misschien heeft dit elftal een goede leider nodig, om het weer op de rit te krijgen", zo sneert de middenvelder uit Bosnië-Herzegovina duidelijk naar Koeman.

Pjanic vindt het nog altijd moeilijk te verkroppen dat hij genegeerd werd door Koeman. "Ik weet nog steeds niet precies wat hij wilde, hij heeft nooit geprobeerd om het aan me uit te leggen en dacht niet mee over een oplossing." Toch ziet Pjanic licht aan het eind van de tunnel voor Barça. "Barcelona zal terugkeren op het oude niveau, ze zijn nu eenmaal altijd een van de grootste vier of vijf clubs ter wereld, maar dat heeft wat tijd nodig."

Het is niet voor het eerst dat Pjanic uithaalt naar Koeman. Begin september verweet de routinier Koeman in een uitgebreid interview met Marca dat hij nooit een fatsoenlijk gesprek met hem heeft gevoerd. "Ik arriveerde twee weken later dan de rest", zei Pjanic over zijn beginperiode bij Barcelona vorig jaar zomer. "Ik begon langzaam maar zeker de trainingsintensiteit op te voeren om me voor te bereiden op het fysieke spel dat de trainer wilde spelen. Twee, drie, vier, zeven, tien dagen gingen voorbij en de coach kwam nooit praten over wat hij van het seizoen en van mij verwachtte, of om gewoon te kletsen en me voor te stellen aan de selectie. Zoals de rest van de trainers wel doet. Heel vreemd, maar oké."