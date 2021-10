Sir Alex Ferguson uit ongenoegen over reserverol Cristiano Ronaldo

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:30

Sir Alex Ferguson is niet te spreken over het feit dat Cristiano Ronaldo tegen Everton (1-1) genoegen moest nemen met een rol als invaller. De voormalig manager van Manchester United zegt dat in een onderonsje met Khabib Nurmagomedov, waarvan beelden zijn opgedoken. Ferguson is van mening dat een trainer 'altijd met de beste spelers moet beginnen'. Ronaldo kwam tegen Everton na een klein uur spelen binnen de lijnen voor Edinson Cavani, waarna de bezoekers niet veel later langszij kwamen.

Op de video is te zien hoe Ferguson en Nurmagomedov, een bekende vechter, nabeschouwen op het duel met Everton. "De tegenstander ziet ook dat Ronaldo niet speelt", aldus Ferguson. "Ik weet dat hij is ingevallen, maar je moet altijd met je beste spelers starten." Daarmee lijkt de Schotse oud-manager een sneer uit te delen naar de werkwijze van Ole Gunnar Solskjaer. Laatstgenoemde begon met Mason Greenwood, Anthony Martial en Cavani in de basis.

Should Ole have started Ronaldo against Everton? ??



Sir Alex seems to think so ?? pic.twitter.com/Fo5vWqCGkB — Mirror Football (@MirrorFootball) October 4, 2021

Ronaldo leek zelf ook niet te spreken over zijn reserverol. De sterspeler liep geïrriteerd rond en mompelde na afloop opzichtig in zichzelf bij zijn gang naar de catacomben. Volgens Gary Neville verhoogt de chagrijnige reactie van Ronaldo druk op zijn trainer. “Ik heb de wedstrijd gezien en zag hem na afloop lopen, daar werd ik niet blij van”, vertelde Neville als analist bij Sky Sports. "Is Cristiano van streek als hij niet speelt? Ja. Is Cristiano boos als hij niet scoort? Ja. Is Cristiano geërgerd als het team niet wint? Natuurlijk."

Ondertussen neemt de druk op Solskjaer alleen maar toe in Manchester. In de Champions League werd verloren van Young Boys, West Ham United was in de EFL Cup te sterk en in de Premier League werden punten verspeeld tegen Southampton (1-1), Aston Villa (0-1) en Everton (1-1). United deelt op dit moment de derde plek op de ranglijst met aartsrivaal Manchester City. Liverpool heeft één punt meer, Chelsea twee punten.