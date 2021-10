Mbappé: ‘Als de Franse ploeg gelukkiger is zonder mij, dan is dat zo’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 09:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Kylian Mbappé heeft in een uitgebreid interview in L'Équipe teruggeblikt op een voor hem nu al zeer bewogen jaar. De sterspeler van Paris Saint-Germain zag een transfer naar Real Madrid mislukken en werd de schlemiel van het EK bij Frankrijk, door in de achtste finales de beslissende strafschop te missen tegen Zwitserland, waarna uitschakeling volgde. Mbappé, die in zijn prille voetbalcarrière ook al een Champions League-finale verloor met PSG, beschouwt de gemiste strafschop als het dieptepunt in zijn loopbaan.

"Je kunt analyseren wat je wilt, maar er is één punt waar we het allemaal over eens zijn en dat is dat we het gigantisch verknoeid hebben", blikt Mbappé terug op het teleurstellend verlopen eindtoernooi van Frankrijk. De ploeg van Didier Deschamps was torenhoog favoriet, maar moest buigen voor het nietige Zwitserland. "Wanneer je in de achtste finales staat en tien minuten voor tijd op een 3-1 voorsprong staat, mag je nooit worden uitgeschakeld door een land dat lager geklasseerd is", gaat Mbappé verder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé beschouwt de gemiste strafschop dan ook als het dieptepunt in zijn carrière. "De vakantie heeft me geholpen om verder te gaan, want het is moeilijk om na zo'n reeks dramatische gebeurtenissen meteen de draad weer op te pakken", vervolgt de Franse aanvaller. "Ik kreeg de boodschap dat mijn ego ons deed verliezen, dat ik te veel met mezelf bezig was en we zonder mij misschien wel hadden gewonnen. Geloof me dat we enorm hongerig waren om de titel te winnen. We wisten dat we qua niveau in een fase zaten waarin we konden heersen op het veld."

De flankspeler, die donderdag met Frankrijk de halve finale van de Nations League speelt tegen België, wil benadrukken dat zijn ego niet het belangrijkste is. "Ik heb het Franse team altijd op de eerste plek gezet, boven alles", aldus Mbappé. "Dat zal ik ook altijd blijven doen. Ik heb nog nooit een euro verdiend aan de Franse ploeg en zal dat ook nooit gaan doen. Ik zal altijd gratis spelen voor mijn land. Bovenal wil ik nooit een probleem zijn. Maar vanaf het moment dat ik het gevoel had dat ik een probleem begon te worden en dat mensen vonden dat ik een probleem was... Het belangrijkste is het Franse elftal en als het team gelukkiger is zonder mij, dan is dat zo."

Mbappé ontkent dat er momenteel sprake is van een negatieve tendens binnen de Franse nationale ploeg. "Het is minder positief, laten we het zo zeggen. Negatief is een beetje te veel. We moeten de weg van het collectief weer zien te vinden, maar ook onze prestaties moeten beter. We hebben belangrijke overwinningen nodig. Als we bijvoorbeeld de Nations League weten te winnen, zal dat veel vertrouwen geven. België en Italië of Spanje verslaan, dat zou een sterk signaal zijn. In het begin zeiden we dat dit een vriendschappelijk toernooi was, maar als je alle publiciteit eromheen ziet wil je er ook vol voor gaan."