Mbappé geeft groot interview aan L’Équipe: ‘Ik wilde alleen naar Real Madrid’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 07:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

L’Équipe heeft dinsdag een groot interview met Kylian Mbappé gepubliceerd. De aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Frankrijk praat in het dagblad onder meer uitgebreid over zijn vertrekwens in de zomermaanden. Mbappé erkent dat hij per se naar Real Madrid wilde. De Spaanse topclub slaagde er echter niet in om de aanvaller los te weken in het Parc des Princes. Volgens Mbappé is het geen uitgemaakte zaak dat hij nu alsnog gaat verlengen met de club uit de Ligue 1, mede omdat er geen gesprekken met PSG zijn geweest.

“Ik ben verbonden aan PSG. Als ik afgelopen zomer zou zijn vertrokken, dan zou het alleen maar Real Madrid zijn geweest”, benadrukt Mbappé, die nu een aflopend contract heeft. “Als ik zeg dat ik wil vertrekken, dan wil ik zeggen dat ik naar Real Madrid wil. Real Madrid deed een aanbieding. Ik dacht dat mijn tijd bij PSG voorbij was. Een transfer was de, logische, volgende stap. Een andere club? Néé. Ik ben gehecht aan Parijs. Ik zou alleen naar Real Madrid zijn gegaan.”

“Voorafgaand aan het EK vertelde ik PSG dat ik mijn contract niet wilde verlengen en na het EK heb ik gezegd dat ik wilde vertrekken. Het was absoluut mijn ambitie dat we in goede harmonie uit elkaar zouden gaan: de kopende club, de verkopende club en mezelf.” De latere komst van Lionel Messi sorteerde geen positief of negatief effect op zijn eerdere standpunt. “Ik ga en ging mijn mening niet veranderen vanwege de komst van Messi… Het is een privilege, hij is geweldig, maar ik neem geen impulsieve beslissingen.”

“Ik had mijn beslissing genomen en daar had ik lang en goed over nagedacht.” Mbappe weet niet of dit zijn laatste seizoen in Parijse dienst is. “Ik ben bij PSG gebleven en ik ben echt gelukkig (...) Maar we zijn ver verwijderd van een nieuw contract sinds ik heb aangegeven dat ik weg wilde. We hebben sindsdien, de voorbije twee maanden, helemaal niet over een nieuw contract gesproken.”

“Wat ervoor kan zorgen dat ik bij PSG blijf? Daar zijn we ver van verwijderd… sinds ik PSG in de zomer wilde verlaten. Ik ga niet de hypocriet uithangen. Mijn intenties en ambities waren duidelijk. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Mijn toekomst is nu niet mijn prioriteit.” Mbappé erkent dat hij dacht dat zijn avontuur met PSG voorbij was. “Ik wilde iets nieuws ontdekken. Ik heb nu zes of zeven jaar in de Franse competitie gespeeld. Ik heb bij PSG alles gegeven en ik denk dat ik het goed heb gedaan.”