Fabrizio Romano houdt vol: André Onana heeft een mondeling akkoord

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:19

André Onana behoort vanaf komend seizoen zo goed als zeker tot het keepersgilde van Internazionale, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagochtend. Volgens de transfermarktexpert uit Italië hebben de doelman van Ajax en de club uit de Serie A al sinds juli een mondeling akkoord over een contractuele samenwerking. “Geruchten dat ik al een akkoord heb met een andere club, kloppen niet”, zo verzekerde Onana eind vorige maand nog.

Romano houdt echter vol dat Onana op weg is naar Milaan, ook al is het contract formeel nog niet opgesteld. Wel zou dit zich in de eindfase bevinden. De mondelinge overeenstemming tussen Inter en Onana zou ook de reden zijn dat de gesprekken met OGC Nice en Olympique Lyon in de zomer mislukten, al wilden de clubs uit de Ligue 1 ook niet voldoen aan de vermeende vraagprijs van tien miljoen euro.

Onana zei in een interview met De Telegraaf te willen meedenken met Ajax inzake een langere samenwerking na 30 juni 2022, maar maar gaf ook aan dat de club de gesprekken had gestaakt. “Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract”, zei de doelman. Hij gaf aan een 'geweldige relatie' te hebben met Marc Overmars, Edwin van der Sar en Erik ten Hag. “Maar het is niet in mijn handen. Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar.”

“Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax.” Overmars heeft echter niet de indruk dat Onana graag wil bijtekenen en liet voorafgaand aan het Champions League-duel met Besiktas (2-0) doorschemeren dat het waarschijnlijk niet meer goed komt tussen beide partijen. “Wij zijn niet bezig zijn contract te verlengen”, maakt Overmars duidelijk in gesprek met Ziggo Sport. “Tot nu voeren we geen gesprekken, nee. Wij hebben dat geprobeerd en dat is niet gelukt. Dan ga je verder. Dat heb ik een paar keer uitgelegd.”

“Je haalt een talentvolle keeper (Jay Gorter, red.) en een oudere keeper (Remko Pasveer). We hopen dat Jay Gorter grote stappen maakt en dat doet hij. De afspraak was dat we gezamenlijk een transfer zouden maken in juli, in de afgelopen zomer. Dat is niet gelukt en dat heeft niet aan ons gelegen. Je maakt keuzes en het moet ook van twee kanten komen. Ik denk niet dat wij het gevoel hebben dat André echt heel graag wilde.”

“Hij zei dat wij de stekker eruit hebben gehaald. Dat klopt ook en dat doen we met een reden”, concludeerde de directeur. Onana traint sinds 4 september weer bij Ajax. Hij is door Ajax ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. De sluitpost, die nog tot 4 november is geschorst vanwege het innemen van het verboden middel furosemide, zou speelminuten kunnen maken tegen Besiktas (24 november) en Sporting Portugal (7 december). Bij zijn absentie was Maarten Stekelenburg de eerste keeper, maar vanwege liesklachten is Remko Pasveer dat momenteel.