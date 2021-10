Wim Kieft is uiterst kritisch op falende Sébastien Haller

Maandag, 4 oktober 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Wim Kieft vindt dat Sébastien Haller veel te weinig doelpunten maakt. De analist van Veronica Inside stelt dat de spits van Ajax nu al op een aantal treffers in de Eredivisie had moeten staan, waardoor hij niet meer te achterhalen zou zijn. Ook vindt Kieft dat Haller zijn grote kans in de eerste helft tegen FC Utrecht (0-1 verlies) had moeten maken.

"Als Haller een klein beetje scherper was, was hij nu al topscorer van Nederland geweest en had niemand hem ooit nog bereikt", vindt Kieft. "Ajax heeft negentien goals gemaakt na de wedstrijd tegen Sporting Portugal en Haller heeft er maar twee gemaakt. Dat is weinig voor een spits van Ajax. Hij had er gewoon vijf of zes kunnen maken. Die voorzet vanaf links moet hij 'laten vallen'." Haller staat nu op vijf competitiedoelpunten en is inmiddels achterhaald door Feyenoord-middenvelder Guus Til, die er zes heeft gemaakt.

René van der Gijp zegt dat Ajax zich na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht geen zorgen hoeft te maken. "Dat gebeurt een keer", aldus Van der Gijp. "Ook Ajax heeft af en toe weleens een beetje geluk nodig in een wedstrijd. Als Haller die bal erin schiet, ben ik ervan overtuigd dat er niks aan de hand is en je zo naar 2-0, 3-0 of 4-0 uitloopt."

Ook Daley Blind komt ter sprake in het praatprogramma. De verdediger van Ajax stelde na afloop van het duel dat hij de media 'niet zo serieus' neemt. "Ik vond hem vrij gefrustreerd overkomen", aldus Kieft, die een idee heeft waar dat vandaan komt. "Eerst was hij de man die de defensie leidde, toen kreeg hij een plek op het middenveld en nu is hij linksback. En als de tegenstander met een hele snelle buitenspeler speelt, dan speelt hij niet mee. Dat voelt hij natuurlijk ook. Het is kinderachtig om dat te projecteren op de media."

En ook op het middenveld is volgens Kieft geen plek meer voor Blind. "Op het middenveld heeft Ajax het nu redelijk voor elkaar met Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. Davy Klaassen kan ook op alle plekken spelen, dus daar gaat Blind het al niet meer redden. Achterin hebben ze het met Lisandro Martínez verdedigend gezien beter voor elkaar, dus hij zit niet in een goede positie."