WhatsApp-storing zit topspelers dwars: ‘Mijn vrouw blijkt heel aardig te zijn’

Maandag, 4 oktober 2021 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

De urenlange storing waar Facebook, WhatsApp en Instagram maandagavond mee kampen gaat ook in de voetbalwereld niet onopgemerkt voorbij. Diverse topspelers reageren op Twitter, een platform dat nog wél online is, met een kwinkslag op de storing.

"Door de storing bij WhatsApp en Instagram kon ik een beetje met mijn vrouw praten", zo schrijft Lucas Moura van Tottenham Hotspur. "Ze blijkt heel aardig te zijn." Mats Hummels, verdediger van Borussia Dortmund, laat weten: "Als het zo doorgaat heb ik vanavond nog een TikTok-account." Jan Vertonghen van Benfica laat op zijn beurt blijken terug te verlangen naar chatdienst MSN.

